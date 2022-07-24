بهدف وصناعة أمام الإسماعيلي.. السعيد يتجاوز حاجز الـ 200 مساهمة في الدوري

تجاوز عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، حاجز الـ200 هدف في الدوري المصري تاريخيا.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الإسماعيلي خلال المباراة الجارية بين الفرقين حاليا، فيما صنع الهدف الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتمكن السعيد من تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني في المباراة والذي سجله رمضان صبحي.

بتسجيله وصناعته تجاوز عبد الله السعيد حاجز المساهمة بـ 200 هدف خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز..

وسجل السعيد هدفه رقم 119 في الدوري، بينما صنع هدفه رقم 82 ليكون قد ساهم في إجمالي 201 هدف في الدوري المصري.

عبد الله السعيد يصل للمساهمة رقم 201 له في الدوري 🌟⚽️ - 36 هدفا مع الإسماعيلي 🟡 - 50 هدفا مع الأهلي🔴 - 33 هدفا مع بيراميدز🔵 - 82 تمريرة حاسمة 🅰️ pic.twitter.com/whcpcAQLC8 — FilGoal (@FilGoal) July 24, 2022

ويعد السعيد الهداف التاريخي الخامس في الدوري المصري ويتبقى له ثلاثة أهداف ليعادل عدد أهداف مصطفى رياض صاحب المركز الرابع بـ 122 هدفا.

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