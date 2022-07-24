وكيل فيتوريا لـ في الجول: المدرب قلق بسبب إجهاد اللاعبين بعدما شاهد القمة

كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الانطباع الأول للمدرب البرتغالي بعد مشاهدة مباراة قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال أبو سليمان لـ FilGoal.com: "فيتوريا شاهد الإجهاد الذي ظهر بشكل واضح على لاعبي الفريقين أثناء متابعته للمباراة من مدرجات استاد القاهرة".

وأشار "فيتوريا يشعر بالقلق بسبب إجهاد اللاعبين في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية".

وأضاف "فيتوريا لفت نظره عدة لاعبين في الفريقين مثل حمدي فتحي وحسام حسن وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

وواصل "المدرب سيتابع مباريات الدوري فور عودته إلى مصر وسيبحث مع الجهاز المعاون وأي فرد سيتم طرح اسمه للانضمام للجهاز الفني سيعقد معه جلسة أولا".

وأتم تصريحاته "فيتوريا أيضا طلب تجهيز قوائم بجميع المنتخبات الوطنية وتقرير عن كل لاعب وذلك لتوسيع قاعدة اختياراته في المرحلة المقبلة".

وحرص فيتوريا على حضور مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي التي فاز بها الأبيض بهدفين لهدف.

وغادر بعدها القاهرة متوجها إلى البرتغال، على أن يعود من جديد في شهر أغسطس ليبدأ مهام عمله مع منتخب مصر بشكل رسمي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي مالاوي في شهر سبتمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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