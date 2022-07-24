ممر شرفي لـ الشناوي الأفضل داخل إفريقيا

الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:55

كتب : حسام نور الدين

ممر شرفي لمحمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والجونة

قدّم لاعبو الأهلي والجونة ممرًا شرفيًا لـ محمد الشناوي قائد أصحاب الأرض، قبل مواجهة الفريقين في الجولة 26 للدوري المصري.

وتلقى الشناوي تحية الفريقين بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن عام 2022.

وتفوق الشناوي على الثنائي: أشرف داري مدافع الوداد ومنتخب المغرب وأليو ديانج لاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي.

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الحارس البالغ 33 عاما وصل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر وكذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لكن خسر المباراة النهائية، كما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2022.

وتسلم خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الجائزة عوضا عن حارس الفريق ومنتخب مصر الذي واجه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021 في نفس توقيت الحفل.

الشناوي الموسم المنقضي شارك في 31 مباراة واستقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وأصبح الشناوي ثاني حارس يحصد الجائزة بعد دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صنداونز في 2016.

كما حصد لاعبي الأهلي الجائزة للمرة السابعة، وأصبح الشناوي الرابع بعد محمد بركات وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة الذي حاز الجائزة من قبل 4 مرات.

وكان يوسف بلايلي لاعب وسط الترجي التونسي السابق حاز جائزة أفضل لاعب داخل القارة في 2019 ومن ثم ألغيت في 2020 و2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

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