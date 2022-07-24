كرة سلة – رجال الأرز برأس مرفوع.. لبنان يخسر لقب آسيا أمام أستراليا

فازت أستراليا بكأس آسيا لكرة السلة، بتغلبها على لبنان بنتيجة 75-73 في نهائي المسابقة على صالة إستورا جيلورا بونج كارنو بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وحافظت أستراليا على لقبها بعد حصدها اللقب في أولى مشاركاتها تاريخيًا بنسخة 2017 السابقة.

بينما خسر لبنان النهائي للمرة الرابعة في تاريخه وعجز عن تحقيق اللقب الأول، واكتفى بالعودة للمباراة الختامية لأول مرة منذ 2007.

وتقدّمت أستراليا في النتيجة بشكل لافت خلال الربع الأول الذي انتهى بنتيجة 22-10.

BACK-TO-BACK. Australia SURVIVE a major scare from Lebanon in a thrilling final to successfully defend their #FIBAAsiaCup title! 🇦🇺 Download the #FIBAAsiaCup app! 📌 Google Play: https://t.co/zXnSndB7Ch 📌 App Store: https://t.co/lqGO3Q7o0s pic.twitter.com/PVpGtl22ef — 🏀 FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) July 24, 2022

وحاول رجال الأرز العودة في اللقاء وقلصوا الفارق لـ 10 نقاط مع نهاية الربع الثاني، لكن الفارق اتسع إلى 14 نقطة مجددًا مع نهاية الربع الثالث ليزداد الوضع صعوبةً.

لاعبو لبنان حاولوا القيام بعودة أسطورية في الربع الأخير واستطاعوا تقليص الفارق إلى نقطتين، لكن العودة لم تكتمل.

وتألق وائل عرقجي نجم لبنان وسجل 28 نقطة خلال المباراة، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة MVP.

وتصدر لبنان مجموعته في الدور الأول متفوقًا على نيوزيلندا، والفلبين، والهند، ثم أطاح بالصين عملاق آسيا في ربع النهائي بمفاجأة مدوية، وتجاوز بعدها جاره الأردن بفارق نقطة في مباراة نصف نهائي عصيبة.

في المقابل تصدرت أستراليا المجموعة الأولى التي ضمت الأردن وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ثم سحقت اليابان في ربع النهائي، وتجاوزت جارتها نيوزيلندا في نصف النهائي.

وتظل الصين متصدرة لعدد التتويجات بواقع 15 لقبًا، ومن خلفها الفلبين بخمسة ألقاب، وإيران بثلاثة ألقاب، ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية بلقبين لكلٍ منهم.

وكان لبنان قريبًا من أن يكون أول دولة عربية تفوز باللقب الآسيوي.

واكتفى منتخب الأردن بدوره بالمركز الرابع، بعد هزيمته في المباراة الترتيبية أمام نيوزيلندا 75-83.

Cheers to a great campaign in Jakarta, Tall Blacks! 🇳🇿🥉 #FIBAAsiaCup pic.twitter.com/hv1QVnCmtp — 🏀 FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) July 24, 2022

وكان الأردن متقدمًا بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الثاني، وفارق 7 نقاط مع نهاية الربع الثالث، لكنه انهار في نهاية اللقاء وفرّط في الميدالية الأولى تاريخيًا.

وكان مقررًا أن تقام البطولة في أغسطس 2021، لكنها تأجلت لمدة عام تقريبًا منعًا لتضاربها مع دورة الألعاب الأولمبية.

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