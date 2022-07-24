توخيل: نستحق الخسارة أمام أرسنال وأشعر بالقلق

الأحد، 24 يوليه 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

توخيل

يرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه استحق الخسارة أمام أرسنال خلال المباراة الودية التي جمعتهما.

وخسر تشيلسي برباعية دون رد في مباراة ودية ضد أرسنال أقيمت في الولايات المتحدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال توخيل عقب المباراة: "أعتقد أننا نستحق الخسارة أمام أرسنال وهذا أمر عادل بما فيه الكفاية لأننا ببساطة لم نكن جيدين ولم نكن منافسين على الإطلاق".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة فوتبول لندن: "الجزء المقلق هو مستوى الالتزام سواء ذهنيا أو بدنيا لأن هذه المباراة لم تكن نفسها بالنسبة للفريقين، فكانت بالنسبة لأرسنال أعلى بكثير منا".

وواصل "لا أضمن أن فريقي جاهزا لأولى مباريات الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون لأننا افتقدنا كثيرا الالتزام الذهني لأن لدينا الكثير من اللاعبين يفكرون في الرحيل وينتظرون خياراتهم".

وأتم تصريحاته "سنرى تطورا كما نأمل في القادم، أما في الوقت الحالي لدينا نفس المشكلات لأن لدينا نفس اللاعبين".

ويفتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيفرتون يوم 6 أغسطس المقبل.

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