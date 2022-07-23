طارق حامد للاعبي الزمالك: الفوز بالدوري سيكون إعجازا.. سأوضح الحقائق في وقت آخر

ودع طارق حامد زملائه في الزمالك بكلمة وداعية داخل غرفة خلع الملابس قبل رحيله عن الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن طارق حامد وافق على عقوبة الزمالك الكبيرة وأنه ينهي في الوقت الحالي إجراءات سفره إلى النمسا للحاق بمعسكر فريق اتحاد جدة السعودي.

وقال طارق حامد في حديث للاعبين داخل غرفة خلع الملابس: "أبارك لكم على البطولة، تمنيت أن أتواجد معكم لأساعدكم ولكن الأمور لم تسر كما المطلوب".

وأضاف "هناك بعض الأشياء غير واضحة وسأوضحها في وقت آخر، عندما يكون هناك مشكلة فمن المهم ألا تنظر لنفسك فقط وإنما للفريق ككل. لم أرغب في الحديث حتى لا أشتت الفريق".

وتابع "الدوري بطولة ليست سهلة وليست صعبة، لو تعاملتم مع كل مباراة بمفردها للفوز بها كما فعلنا في الموسم الماضي وفزنا ببطولة في ظروف استثنائية ولكن إذا تعاملتم أنكم ضمنتم الدوري من الآن فستخسرونه في النهاية".

وواصل "فزتم بلقب الآن في ظروف استثنائية وإذا فزتم بالدوري فسيكون إعجازا وليس إنجازا".

لاعبو الزمالك يودعون طارق حامد

وأتم "لم أتمكن من مساعدتكم لظروف خارجة عن إرادتي ولكن الله يعلم أنني لم أهرب أو أتمارض أو ادعي الإصابة طوال عمري، تواجدت لمدة سبع أو ثماني سنوات قدمت كل ما أملك داخل الملعب وخارجه وأساعد كل الناس".

أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك أوضح في وقت سابق بعد الفوز ببطولة الكأس أن طارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ النادي.

وقال في تصريحات لقناة صدى البلد: "كشخص زملكاوي أرى أن طارق حامد دخل 10 اختبارات، نجح في 9 وسقط في 1، كنت أتمنى أن يرحل بشكل أفضل لأجل تاريخه بعد أن لعب 8 سنوات أساسيًا في الزمالك".

وأوضح: "طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة قد تكون الأكبر في تاريخ النادي بقميمة 50% من عقده، وقد تقبّل العقوبة واحترمها وصفحة وأغلقت. وكذلك أبو جبل تعرض لعقوبة مماثلة".

وتابع: "من الواضح أن ظروف العام الماضي وكثرة اللجان أضرت اللاعبين وأثرت على سلوكهم".

طالع أيضا

خطوة أخيرة من طارق حامد وأبو جبل لإنهاء تعاقدهما مع الزمالك

الأهلي يعلن غياب ثلاثي الفريق

كلوب يتحدث عن صلاح

بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو