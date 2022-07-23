قائمة الزمالك - بعد رحيل بنشرقي.. غياب إمام وعودة سيف جعفر أمام سموحة

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:06

كتب : إبراهيم رمضان

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

عاد سيف فاروق جعفر لقائمة الزمالك من جديد في مواجهة سموحة بالدوري المصري في أول مباراة للأبيض بعد رحيل أشرف بنشرقي.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الـ26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة مساء غدا الأحد.

وغاب سيف جعفر في المباريات السابقة بسبب إصابته يد اليد.

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وتعد المباراة هي الأولى للزمالك بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وأعلن الزمالك رحيل بنشرقي وأوناجم بعد نهاية تعاقدهما مع القلعة البيضاء.

وخاض بنشرقي مباراته الأخيرة مع الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والتي فاز بها الأبيض 2-1.

كذلك يغيب إمام عاشور عن المباراة بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ويستمر غياب عمر السعيد ويوسف أسامة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

‏‎الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي

‏‎الوسط: محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبد الله " نيمار"

الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

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