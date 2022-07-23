قائمة الأهلي – عودة متولي ووحيد وميكيسوني.. وغياب 9 أمام الجونة

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:02

كتب : حسام نور الدين

الأهلي × الزمالك

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والجونة في السادسة والنصف من مساء الأحد على ملعب الأهلي we السلام.

ويغيب أليو ديانج ومحمد محمود وبدر بانون وزياد طارق عن قائمة الأهلي.

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فيما يغيب أيضا للإصابة: أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وعاد محمود وحيد ومحمد متولي ولويس ميكيسوني لقائمة الفريق عقب التعافي من الإصابة، كما تواجد محمد فخري في القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – وليد سليمان – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري – لويس ميكيسوني – أحمد حمدي عبد القادر

الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

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