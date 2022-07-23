الكشف عن كواليس جلسة الخطيب مع اللاعبين.. "من لا يتحمل المسؤولية ليس له مكان في الأهلي"

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع لاعبي فريقه للحديث عن نتائج الفريق في الفترة الماضية، وما سيتم في المستقبل وذلك بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي عما جاء في جلسة الخطيب مع اللاعبين.

وقال شلبي عبر قناة صدى البلد: "محمود الخطيب قال اللاعب الذي لا يقدر على تحمل المسؤوليات ليس له مكان داخل الأهلي".

وواصل "الخطيب تحدث مع اللاعبين وأخبرهم أننا لن نصدر للجمهور أي مبررات".

وأكمل "نحن في الأهلي لا نبحث عن مبررات ولكن نبحث عن أخطائنا ونحاول إيجاد الحلول لها".

وأكد "مران الأهلي أمس اكتمل بشكل طبيعي ولم يحدث أي شيء كما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن تقييم اللاعبين قال: "المبدأ الأساسي في الأهلي لتقييم اللاعبين هو قدرتهم على تحمل المسؤولية والقتال من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد الجمهور".

وبسؤاله هل تم توقيع عقوبة على اللاعبي قال: "هناك توقيت مناسب لإجراء التقييمات وإصدار القرارات، والدوري لا يزال مستمرا وفترة القيد الجديدة لم تبدأ، ولذلك تقييم اللاعبين سيكون نهاية الموسم".

وشدد "جمهور الأهلي لا يرغب إلا في الفوز بالبطولات وهذا حقه، فهو من صنع نجومية اللاعبين وحقه أن يعبر عن غضبه بالشكل الذي يراه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار "حديث الخطيب مع اللاعبين كان واضحا للغاية، لن نستطيع العيش على إنجازات الفترة الماضية ولا يزال أمامنا عدة بطولات يجب أن نقاتل من أجل تحقيقها".

وأتم تصريحاته "لاعبو الأهلي حريصون على بذل كل ما في وسعهم من مجهود في الفترة المقبلة لتحقيق طموحات الجمهور".

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