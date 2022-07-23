المدير التنفيذي يوضح حقيقة الخلاف بين غالي وعبد الحفيظ.. وفعل الدماطي غير المسبوق في الأهلي

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي على عدم وجود أي خلافات في مجلس إدارة النادي أو بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في فريق كرة القدم.

وتحدث شلبي عبر قناة صدى البلد ردا على سؤاله عن حقيقة وجود خلافات بين حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقال شلبي: "حسام غالي يعلم تماما كل الضوابط الذي يسير بها الأهلي ويعلم تقاليد العمل في النادي وكذلك سيد عبد الحفيظ، وكل ما يقال في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة فعل شيئا لم يحدث على الإطلاق في تاريخ الأهلي ويخالف ثوابت النادي بعدما ناقش أمورا تخص الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وواصل "يمكن أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة ولكن القرارات في الأهلي تخرج بالأغلبية ويجب على الجميع احترامها".

وأكمل "لا يوجد أي خلافات في مجلس إدارة الأهلي وما تم تناوله لم يحدث في تاريخ الأهلي إطلاقا ويخالف تقاليد النادي".

وأشار "لم يحدث أي حديث بين الخطيب والدماطي والمناقشة بينهما ستكون داخل مجلس الأهلي".

وأتم في توضيح جديد "كان هناك اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي اليوم وتم الاتفاق على توضيح بعض الأمور بعد التنسيق معه، ولكن كل التقدير والاحترام من الإدارة التنفيذية في النادي لمحمد الدماطي وكل أعضاء مجلس الإدارة".

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وانتقل شلبي للحديث عن خصخصة النادي وفصل قطاع الكرة قائلا: "الأهلي أفضل إدارة مالية في إفريقيا وأفضل ميزانية ويتم مراجعتها من الدولة المصرية بشكل دقيق".

وأردف "فرع النادي الجديد في القاهرة الجديدة مساحته 50 فدان وهو أكبر من الفرع الرئيسي مرتين ونصف، والأهلي استلم التراخيص الخاصة بشركاته من وزير الرياضة".

واستمر في تصريحاته "الخطيب حرص على زيارة وزير الرياضة لمتابعة عملية التحقيق في أزمة نهائي إفريقيا، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن المتسبب في إخفاء خطاب الاتحاد الإفريقي، والوزارة في انتظار ما يتم اتخاذه من إجراءات من اتحاد الكرة والوزير وعد بمتابعة هذا الأمر وإصدار القرار فيه بعد نهايته".

وعن التحكيم قال: "هناك الكثير من أخطاء التحكيم لا يتناولها أحد وتؤثر على نتائج الدوري، والأهلي طلب تحكيم أجنبي لمبارياته رغم احترامنا للحكام المصريين ويعرف أنهم يمروا بضغوط كبيرة، والأهلي لم يعلق على قرارات الحكام الأجانب، ولكن هناك مشكلة كبيرة في التحكيم المصري".

وأتم تصريحاته "الألفاظ المسيئة من بعض الأشخاص التي تجاوزت في حق الأهلي ومسؤوليه تم تناول معلومات مغلوطة في هذا الشأن عندما صدرت بعض الأحكام في الفترة الأخيرة التي حصل عليها الأهلي والخطيب".

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