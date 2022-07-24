كلوب يدافع عن نونيز ويعد جماهير ليفربول

الأحد، 24 يوليه 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

داروين نونيز - يورجن كلوب - ليفربول

تعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من حكم البعض على مهاجمه الجديد داروين نونيز عقب أول مباراتين لعبها.

لم يسجل مهاجم ليفربول الجديد في أول مباراتين وديتين قبل أن ينفجر برباعية هز بها شباك لايبزيج الألماني.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "داروين يتأقلم بشكل جيد للغاية. لقد انتقل إلى مكان جديد، وأنا واثق من تألقه معنا".

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وأضاف "نحن في فترة الاستعداد للموسم الجديد وهي فترة صعبة ومرهقة جدا، ومن المنطقي ألا يبذل فيها اللاعبون أقصى ما في وسعهم في المباريات لأن التدريبات تكون شاقة للغاية".

وأكمل "عندما تكون لاعبا جديدا، يتحدث عنك الجميع كل يوم، أتعجب من حكم الناس على بعضهم البعض، وليس فقط على لاعبي الكرة".

وتابع المدرب الألماني "ربما سيستغرق تأقلم نونيز بعض الوقت، ولكن كل شيء سيسير على ما يرام".

واستمر كلوب "أعد جماهير ليفربول بأننا سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول مجددا الفوز بالألقاب، أتمنى أن نظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل إذا استطعنا".

يذكر أن ليفربول توج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

وواصل "عليك أن تنظر إلى الفرق الأخرى كذلك، لن تجد فريقا بات أضعف مما كان عليه، سيكون موسما صعبا، والكل يعلم ذلك".

وأردف "في الموسم الماضي لم نكن نفوز بستة أو سبعة أهداف، بل كنا نفوز بفارق هدف أو هدفين فقط، وفي النهاية احتلينا المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي. .

وأتم يورجن "الموسم المقبل سيكون صعبا مثل الموسم الماضي، ولكننا سنستمتع بالمنافسة دائما".

سيبدأ ليفربول موسمه الجديد بمواجهة قوية ضد مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت المقبل، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإنجليزي.

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