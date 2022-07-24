بعدما هز الشباك لأول مرة.. جوارديولا يسهب في الإشادة بـ هالاند

الأحد، 24 يوليه 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا وإرلينج هالاند

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بلاعبه الجديد إرلينج هالاند بعدما ظهر لأول مرة بالقميص السماوي.

وقاد النرويجي هالاند فريقه الجديد لفوز ودي على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل في مباراة شهدت العديد من الأحداث الغربية.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد سجل هالاند هدفا مهما، يجب أن تكون في المكان السليم لتحرز هذا النوع من الأهداف".

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وأضاف "إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق، ولكنه لعب أول شوط معنا وهو أمر جيد بالنسبة له".

وتابع الإسباني "سنرى كيف سيكون رد فعله على الإصابة البسيطة التي تعرض لها في الأسابيع السابقة".

وأكمل "لقد أدى بشكل جيد في التدريبات. يبدو أنه شاب لطيف حقا، ومتواضع ومضحك".

وواصل "ليس هالاند فقط من سعدت بمستواه أمام بايرن، جوليان ألفاريز وكالفين فيليبس وستيفان أورتيجا واللاعبين الشباب أعجبوني أيضا".

وأتم "بعد أن نعود لإنجلترا، سنلعب مباراة رسمية كل أسبوع، وأعتقد أننا سنصل إلى أفضل مستوى بعد أسبوعين أو ثلاثة".

ويستعد سيتي لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية.

ثم انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الأسبوع التالي.

المباراة أقيمت على ملعب لامبو فيلد في مدينة ويسكونسن الأميركية أمام ما يزيد عن 78 ألف متفرج.

أحداث غريبة

في البداية تأخر انطلاق اللقاء بسبب إعصار ضرب المدينة.

وبعدما انطلق اللقاء، احتاج هالاند لـ12 دقيقة فقط ليعلن عن نفسه ويسجل أول أهدافه القميص السماوي.

مهاجم بروسيا دورتموند السابق استغل تمريرة جاك جريليش الأرضية ليضعها في شباك مانويل نوير.

عقب الهدف أعلن الحكم إيقاف المباراة إثر هبوب إعصار، فدخل اللاعبون لغرف خلع الملابس.

واستكملت المباراة بعد 53 دقيقة.

ولكن اتفق الطرفان على أن يكون مدة كل شوط، 40 دقيقة فقط.

حين عادت المباراة ظهر هالاند بشكل ملفت، وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بايرن هدد المرمى بأكثر من فرصة في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

مع بداية الشوط الثاني قرر بيب جوارديولا مدرب سيتي الدفع بالمهاجم الجديد جوليان ألفاريز بدلا من هالاند الذي غاب عن اللقاء الودي الأول لسيتي ضد كلوب أمريكا قبل أيام.

مر الشوط الثاني بلا أهداف مع كثرة التغييرات من الطرفين.

المباراة غاب عنها ساديو ماني مهاجم بايرن الجديد بسبب حضوره لحفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا قبل أيام.

وحصد ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا متوفقا على محمد صلاح نجم ليفربول ومواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

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