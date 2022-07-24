أمم إفريقيا للسيدات - عودة غير مكتملة.. منتخب المغرب يفشل في التتويج باللقب

أمام ملعب ممتليء بكامل مقاعده، فشل منتخب المغرب للسيدات في تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج ببطولة أمم إفريقيا المقامة على أرضه بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجلت هيلدا ماجايا هدفي جنوب إفريقيا فيما أحرزت روزيلا عيّان هدف المغرب الوحيد.

لتقتنص سيدات جنوب إفريقيا اللقب للمرة الأولى في تاريخهن بعد خسارة 5 نهائيات آخرها النسخة السابقة عام 2018 وتوجت سيدات غانا باللقب.

ملخص الأهداف

تقدمت هيلدا ماجايا لـ منتخب جنوب إفريقيا عند الدقيقة 73 بعد مراوغة وعرضية من جيرمين سيبسوينسي. لتسغلها ماجايا وتسكنها على يمين خديجة الرميشي حارسة مرمى المغرب.

وضاعفت ماجايا التقدم عند الدقيقة 71 بعد عرضية طويلة من جين. لتسغلها ماجايا بعد خطأ دفاع المغرب وتراوغ الرميشي وتسكنها في الشباك.

وقلصت روزيلا عيّان النتيجة في الدقيقة 80 بعد عرضية من فاطيمة تاجنوت. لتصل إلى روزيلا وتسكنها على يسار حارسة جنوب إفريقيا لتنتهي المباراة 2-1 لـ بافانا بافانا.

الصعود إلى النهائي

وكانت سيدات جنوب إفريقيا وصلتن إلى تلك المرحلة بعد تخطي سيدات زامبيا بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي.

فيما وصلت سيدات المغرب إلى هذه المرحلة بعد تخطي سيدات نيجيريا -الأكثر تتويجا- بركلات الترجيح (5-4) في نصف النهائي.

وحاز منتخب زامبيا للسيدات على المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء.

حصاد جنوب إفريقيا هذا العام

توج المنتخب الوطني للسيدات ببطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب المغرب للسيدات.

فيما حازت سيدات ماميلودي صنداونز على لقب النسخة الأولى لـ دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على هاساكاز ليديز الغاني.

بينما حصدت ديزيري إليس، مدربة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات على لقب أفضل مدرب عن فئة السيدات في جوائز كاف.

كما فاز ماميلودي صنداونز بجائزة أفضل نادٍ عن فئة السيدات بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.

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