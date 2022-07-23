طبيب الاتحاد لـ في الجول: مابولولو يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:55

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

كشف عمرو الأشلم طبيب فريق الاتحاد السكندري إصابة الأنجولي أجوستنيو مابولولو ومدة غيابه.

وتعرض الأنجولي للإصابة في مباراة إيسترن كومباني في الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال الأشلم لـ FilGoal.com: "مابولولو سيغيب لمدة أسبوعين".

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وأوضح "الإصابة مزق في العضلة الضامة".

ويتألق مابولولو بقميص زعيم الثغر إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أحمد سيد زيزو ومروان حمدي.

كما أنهى كأس الرابطة المصرية هدافا برصيد 4 أهداف.

وسجل مابولولو 16 هدفا الموسم الجاري في 26 مباراة بجميع المسابقات بقميص الاتحاد في موسمه الأول.

الأنجولي البالغ 30 عاما انضم قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي مطلع الموسم الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويستضيف الاتحاد في الجولة المقبلة ضيفه إنبي يوم الثلاثاء المقبل 26 يوليو.

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