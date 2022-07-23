قائمة ريال مدريد - للمرة الثانية على التوالي.. الكلاسيكو بدون بنزيمة

السبت، 23 يوليه 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لخوض "الكلاسيكو الودي" ضد برشلونة خلال الفترة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القائمة غياب كريم بنزيمة نجم هجوم الميرينجي، حيث ذكرت أرانتشا رودريجيز صحفي "كوبي" أن أنشيلوتي لا يريد المخاطرة به.

على الناحية الأخرى يغيب الظهير الأيمن داني كارفاخال بسبب التواء في الكاحل.

أخبار متعلقة
ماركا: ريال مدريد مدد عقد ميليتاو حتى 2028 كاسيميرو: إذا كان سان جيرمان يريد التخلص من نيمار فـ ريال مدريد يريده مؤتمر ليفاندوفسكي: أنا جائع لتسجيل الكثير من الأهداف.. ومستعد للمشاركة أمام ريال مدريد بعد حل أزمة إيران.. ماركا: تشافي يقود برشلونة أمام ريال مدريد

وغاب بنزيمة عن الكلاسيكو الأخير بين الفريقين في الدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - فينيسيوس توبياس

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: إيدن هازارد - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز - خوانمي لاتاسا

وتقام المباراة في الرابع والعشرين من يوليو، في الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا:

إيقاف الإسماعيلي من القيد

بشرى سارة بخصوص أكرم توفيق

ثنائي الأهلي يعود للتدريبات

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين

كريم بنزيمة ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو
نرشح لكم
"لا يملك المال ويشتري ما يريد".. كيف صنع لابورتا وأليماني معجزة صيف برشلونة كاسيميرو: إذا كان سان جيرمان يريد التخلص من نيمار فـ ريال مدريد يريده ماركا: أتلتيكو مدريد يجدد تعاقد ليمار بعد موافقته على تخفيض 50% من راتبه برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو أتليتكو مدريد يعلن إعارة لاعبه من جديد مؤتمر ليفاندوفسكي: أنا جائع لتسجيل الكثير من الأهداف.. ومستعد للمشاركة أمام ريال مدريد بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد وفخر الدين بن يوسف في مواجهة الإسماعيلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
طارق حامد للاعبي الزمالك: الفوز بالدوري سيكون إعجازا.. سأوضح الحقائق في وقت آخر 6 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - بعد رحيل بنشرقي.. غياب إمام وعودة سيف جعفر أمام سموحة 13 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي – عودة متولي ووحيد وميكيسوني.. وغياب 9 أمام الجونة 18 دقيقة | الكرة المصرية
"الخطأ يساوي الهجوم على عائلتك".. لماذا كاد روبرتسون أن يحذف حسابه على تويتر 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تايمز: أتليتكو يحاول إفساح المكان لـ رونالدو ببيع جريزمان 27 دقيقة | ميركاتو
قائمة ريال مدريد - للمرة الثانية على التوالي.. الكلاسيكو بدون بنزيمة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - خطوة أخيرة من طارق حامد وأبو جبل لإنهاء تعاقدهما مع الزمالك 43 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق