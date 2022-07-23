قائمة ريال مدريد - للمرة الثانية على التوالي.. الكلاسيكو بدون بنزيمة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لخوض "الكلاسيكو الودي" ضد برشلونة خلال الفترة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القائمة غياب كريم بنزيمة نجم هجوم الميرينجي، حيث ذكرت أرانتشا رودريجيز صحفي "كوبي" أن أنشيلوتي لا يريد المخاطرة به.

على الناحية الأخرى يغيب الظهير الأيمن داني كارفاخال بسبب التواء في الكاحل.

وغاب بنزيمة عن الكلاسيكو الأخير بين الفريقين في الدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - فينيسيوس توبياس

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: إيدن هازارد - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز - خوانمي لاتاسا

وتقام المباراة في الرابع والعشرين من يوليو، في الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة.

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