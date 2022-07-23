كلوب: صلاح لا يحتاج للفترة التحضيرية.. وهذا هو الفارق بين بداية آخر موسمين

السبت، 23 يوليه 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - لايبزج

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن محمد صلاح نجم فريقه وتأثير تجديد تعاقده عليه وعلى الريدز، وذلك على هامش الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "يجب أن تسأل صلاح عن ذلك (تأثير عقده الجديد) ولكنه يبدو دائما في قمة لياقته ومفعما بالرغبة في النجاح ويعمل بجدية كبيرة".

وأضاف "لقد عاد في حالة بدنية ممتازة. هو دائما كذلك. لست واثقا في حاجته للفترة التحضيرية، يمكنه أن يبدأ الموسم على الفور".

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وأوضح "يحتاج صلاح الفترة التحضيرية فقط لأجل إيجاد الإيقاع ومثل هذه الأشياء ولكن ليس من منطلق بدني. لديه موهبة في هذا الجانب ولكنه يعمل بجدية كبرى أيضا".

وتابع كلوب "أعرف أن صلاح سعيد للغاية بتوصلنا إلى اتفاق. كان هذا ناديه قبل أن يوقع عقده الجديد، والآن قطعا هذا ناديه وهذا شعور جيد".

أما عن تحضيرات الموسم بصورة عامة قال كلوب: "لا يمكن مقارنتها بالموسم الماضي. كان لدينا مجددا الكثير من اللاعبين مع منتخبات بلادهم، وخاضوا مواسم طويلة. كان لدينا الموسم الأطول كفريق بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "في العام الماضي كان لدينا 4 أسابيع ونصف تقريبا بوجود الفريق كاملا، ومن وجهة نظري إذا أردت تغيير شيئا في كرة القدم، فهذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يحظى به كل مدرب حتى يتمكن من إحداث تأثير".

وأوضح "بالنسبة لي الآن هذه فترة تحضيرية عادية. منذ أن وصلنا إلى آسيا عاد إلينا كل اللاعبين. البعض يعاني الإصابة وهذا ليس جيدا بالطبع، ولكن الكل هنا ونحن نعمل معا ولذلك الأمور بخير".

وواصل المدرب الألماني "نعمل كثيرا على الجانب التكتيكي، ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت لأننا سنلعب ضد مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت المقبل (30 يوليو) وهذا سيكون اختبارا كبيرا".

أما عن داروين نونيز مهاجم الفريق الجديد قال كلوب: "أرى أنه اندمج بشكل جيد. إنه في فريق جديد، وكل شيء جديد بالنسبة له. ليفربول فريق كبير وكل الأمور جرت بسرعة".

وأعلن ليفربول تجديد عقد صلاح في الأول من يوليو الجاري.

ولعب صلاح 253 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 156 هدفا وصنع 58، ليشارك إجمالا في 214 هدفا.

ومنذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي، كان الأكثر تسجيلا بـ 118 هدفا، والأكثر تسديدا بـ 302 مرة، والأكثر فوزا بالاستحواذ في الثلث الأخير بـ 151 مرة، والأكثر لمسا للكرة داخل منطقة جزاء الخصم بـ 1571 لمسة، والأكثر حصولا على الفرص الكبيرة بـ 183 فرصة.

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