سكاي: دي يونج يرفض الانضمام لـ يونايتد.. يكره المدينة

الخميس، 21 يوليه 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

يرفض فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وفقا لـ "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

ويسعى مانشستر يونايتد منذ فترة للتعاقد مع نجم الوسط الهولندي، ليجمعه مع مدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، الذي تسلم قيادة الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت سكاي أن دي يونج يرفض الانضمام لـ يونايتد بسبب كرهه لمدينة مانشستر.

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وأضافت أن اللاعب الهولندي يعتقد أن مانشستر يونايتد يدار بشكل غير منظم.

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فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات قد أشار إلى يونايتد توصل إلى اتفاق مع برشلونة حول ضم فرينكي دي يونج .

وأضاف أن قيمة الصفقة ستكون 85 مليون يورو، مقسمة 75 مليون يورو + 10 كإضافات ولكنه أوضح أن يونايتد لم يتوصل مع دي يونج لاتفاق على عقده الشخصي، إذ أن أولوية فرينكي هي البقاء في برشلونة.

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت في وقت عن سابق عن عشرة أسباب وراء رفض الهولندي فرينكي دي يونج الانتقال لمانشستر يونايتد الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026.

يذكر أن النجم الهولندي انضم إلى النادي الكتالوني قادما من أياكس في صيف 2019، بعد أن وصل تحت قيادة تين هاج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.

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