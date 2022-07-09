الطقس والأبطال والإجبار.. عشرة أسباب لرفض دي يونج الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن عشرة أسباب وراء رفض الهولندي فرينكي دي يونج الانتقال لمانشستر يونايتد الصيف الحالي.

ويعد دي يونج هدف يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات بناء على رغبة المدير الفني الجديد للفريق إريج تين هاج والذي سبق لتدريبه في أياكس.

التقارير الصحفية ظلت متضاربة منذ بداية سوق الانتقالات حتى اشارت شبكة "سكاي سبورتس" لاتفاق الطرفين على دفع 65 مليون يورو مع 20 مليون كإضافات.

توقفت بعدها الصفقة مع تبقي جزء من مستحقات دي يونج لدى برشلونة وهدأت سخونة المفاوضات في انتظار الحسم.

الصحيفة كشفت أسباب دي يونج لرفض التواجد مع مانشستر يونايتد

-شراء منزل في برشلونة

اشترى دي يونج للتو على عقار في برشلونة. إنه منزل في بيدرالبيس، واحدة من أفضل مناطق برشلونة وأغلاها. قرر اللاعب القيام باستثمار بهذا الحجم لأنه مقتنع بأنه لا يزال يتعين عليه العيش لسنوات عديدة في برشلونة واللعب مع برشلونة.

-سعادة زوجته المستقبلية في برشلونة

زوجة دي يونج المستقبلية ميكي كيميني سعيدة للغاية في برشلونة وتكيفت بشكل مثالي مع حياتها هناك، الآن نفسها لا ترى نفسها تذهب إلى أي مكان آخر.

-رغبة الطفولة

كان فرينكي دي يونج مثل العديد من اللاعبين الهولنديين يحلم باللعب لبرشلونة عندما كان طفلاليرتدي نفس القميص الذي ارتداه يوهان كرويف والعديد من اللاعبين الهولنديين العظماء في يوم من الأيام.

من ناحية أخرى، لم يحلم أبدا بارتداء فريق مانشستر يونايتد.

-غياب مانشستر يونايتد عن دوري الأبطال

لم يتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال الموسم المقبل بعد أن انهى الموسم الماضي في المركز السادس ويرغب دي يونج في اللعب في البطولة الأكبر في أوروبا وغيابه عنها سيفقده هيبته لأنه يعتبر واحد من أبرز لاعبي الوسط في العالم

-حال مانشستر يونايتد

يحترم الهولندي مانشستر يونايتد كفريق تاريخي لكنه يشعر أيضا أنه فريق مُحبِط في السنوات الأخيرة على الرغم من الأموال التي اتم استثمارها في اللاعبين والمدربين فإن العودة إلى هذا الفريق العظيم الذي كان يطمح إلى كل شيء عندما قاده أليكس فيرجسون يكلفهم الكثير.

-الطقس السيئ

سبب من أسباب سعادة دي يونج وزوجته المستقبلية في برشلونة هو الطقس الجيد مع درجات حرارة لطيفة معظم أيام السنة.

الأمر مختلف في مانشستر، فسيرون الشمس في أوقات أقل مع العديد من الأيام الممطرة.

الطقس هو أحد العوامل المؤثرة في قراره مع حقيقة أن مانشستر مدينة أقل جاذبية بكثير من برشلونة.

-اقتناعه بقدرته على فعل ما يطلبه تشافي

لا يرغب تشافي في تقييد حريته في الحركة تماما ولكنه يطلب منه أن يكون لاعبا أكثر ثباتا وهو أمر مختلف عما كان يحدث في أياكس.

بالنسبة لمدرب برشلونة، من المهم جدا أن يكون لجميع اللاعبين خاصة لاعبي الوسط دور محدد وحركات محددة على أرض الملعب.

دي يونج مقتنع بأنه قادر على التكيف مع ما يطلبه تشافي منه على أرض الملعب. أجرى الاثنان محادثات حول هذا الموضوع في مناسبات كثيرة.

-الراتب الجيد في برشلونة

يتقاضي دي يونج راتبا جيدا في برشلونة لذلك فلا يوجد داع للنظر للخارج لتحسين ظروفه الاقتصادية.

-عدم قبول حملة دفعه للرحيل

يشعر اللاعب أنه قد تم إنشاء حملة لدفعه لمغادرة برشلونة ولم يحب الطريقة التي يمارسونها معه من النادي حتى يوافق على المغادرة في اتجاه الدوري الإنجليزي.

وأكثر ما يؤلمه هو أنهم لا يتحدثون معه بشكل مباشر لأنه لم يخبره أحد من نادي برشلونة شخصيا أنه سيتعين عليه المغادرة. لا من مجلس الإدارة ولا من الإدارة الرياضية.

-الاتصالات بين برشلونة ومانشستر يونايتد

يأسف دي يونج أيضًا لأن جميع التحركات حدثت خلف ظهره. كانت الاتصالات قبل كل شيء بين برشلونة ومانشستر يونايتد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضغوط من تين هاج الذي يريده بأي ثمن.

من الواضح أنه إذا اتصل به النادي الإنجليزي فسوف يجيبهم لكن ممثله لم يتفاوض مع الشياطين الحمرعلى أي شيء.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.