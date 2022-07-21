أحمد المحمدي يتحدث عن تعيينه كسفير لأستون فيلا

تحدث أحمد المحمدي مدافع منتخب مصر السابق عن دوره كسفير لنادي أستون فيلا.

المحمدي لعب في صفوف أستون فيلا لمدة أربع سنوات كلاعب، وابتعد لفترة قبل أن يتولى منصب جديد مع الفيلانز كسفير للنادي.

تولى المحمدي هذا المنصب في الجولة التحضيرية للفريق في أستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يحضر الفاعليات ويلتقي بالشخصيات المختلفة.

قال المحمدي في تصريحات لموقع أستون فيلا: "تلقيت النداء ولم أفكر في أي شيء. المشاركة مع النادي مرة أخرى هي واحدة من أكثر اللحظات التي أفتخر بها".

وأضاف "أنا فخور جدا بالعودة والمشاركة مع النادي كسفير".

وتابع "قبل مباراتنا مع ليدز يونايتد قمنا ببعض الأحداث مع الجماهير وكان من الجيد رؤية دعمهم لنا هنا".

وأكمل "ذهبنا خارج الملعب وعقدنا لقاءات رائعة مع الجماهير، لقد استمتعت حقا بذلك. كان من الرائع رؤية جماهير فيلا في أستراليا".

وشدد "من المهم للجماهير في كل أنحاء العالم رؤية أستون فيلا. هذا النادي كبير ولديه جماهير في جميع أنحاء العالم".

وواصل لاعب إنبي السابق "من الجيد المجيء إلى هنا والسماح للجماهير برؤية الفريق، ورؤية اللاعبين الجدد لأول مرة".

وأتم "لقد أجريت بعض الأحاديث مع الجماهير وكانوا رائعين للغاية، لذلك نريد المزيد من هذا في كل أنحاء العالم".

video:1

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر