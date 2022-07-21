كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز كاف ويوضح السبب

الخميس، 21 يوليه 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

اعتذر كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس.

كيروش مرشح لجائزة أفضل مدرب ويتنافس عليها مع أليو سيسيه مدرب السنغال ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا جزيلا لكل الاعبين وطاقم العمل ومجتمع كرة القدم المصرية بأكمله. لقد كان شرفا كبيرا أن أترشح لجائزة كاف لأفضل مدرب في العام 2022".

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وأضاف "كان هذا ممكنًا بفضل دعمكم والتزامكم. لكن لسوء الحظ، بسبب تفشي فيروس كورونا في عائلتي، لن أتمكن من حضور حفل الجوائز اليوم في الرباط".

وأتم "شكرا كاف على الدعوة، تهنئتي لكل المرشحين والمشاركين في هذا الحفل المرموق الذي يحتفي بكرة القدم الإفريقية العظيمة. أراكم قريبا".

وتقلصت القائمة من 10 مدربين إلى 5 ثم إلى 3 في القائمة النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف".

وقاد كيروش منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

فيما قاد وليد الركراكي الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد أليو سيسيه بعد أن قاد منتخب السنغال للتتويج بكأس الأمم الإفريقية والوصول لكأس العالم 2022.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس في المغرب.

وخرج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق من قائمة المرشحين بعدما كان ضمن الـ5 الأوائل، بعد أن قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم استبعاد كل من كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزرالقمر، وفلوران إبنجت مدرب نهضة بركان، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب أورلاندو بايرتس، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا..

غياب مصري

من المتوقع أن يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر والمرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن الحفل.

كما يغيب ثنائي الأهلي المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، محمد الشناوي وأليو ديانج، بسبب المشاركة في نهائي كأس مصر ضد الزمالك مساء الخميس.

كلاهما يتنافس على الجائزة مع أشرف داري مدافع الوداد المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب، ويتنافس على الجائزة ضد السنغال والكاميرون.

وينافس فريق الأهلي على جائزة أفضل فريق في القارة، أمام الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

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