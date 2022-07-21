المصري يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية

أرسل المصري خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم الخميس طالب خلاله إرسال اسمه لنظيره الإفريقي "كاف" للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن سابقا إرسال اسمي بيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل فيما يشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.

وبرر المصري طلبه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه استنادا للبند رقم 6 من لوائح كاف والتي تنص على "أنه حال عدم تنظيم مسابقة الكأس المحلية لأي سبب من الأسباب يحق للاتحاد المحلي المعني بذلك أن يتقدم بطلب للمشاركة بنفس الفرق التي لعبت النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية".

وأوضح المصري أنه نظرا لعدم استكمال مسابقة كأس مصر لموسم 2021-2022 فإنه يطلب المشاركة في النسخة الجديدة من الكونفدرالية وإرسال اسمه للاتحاد الإفريقي قبل الـ30 من شهر يوليو الجاري.

وكان المصري شارك في الموسم الماضي من الكونفدرالية رفقة بيراميدز.

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