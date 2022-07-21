خبر في الجول - مصطفى محمد يخضع لآخر مراحل الفحص الطبي في نانت.. وإتمام إجراءات التعاقد

الخميس، 21 يوليه 2022 - 11:06

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - جالاتاسراي

يخضع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق جالاتاسراي السابق آخر مراحل الفحص الطبي تمهيدا لإعلان انتقاله إلى نانت الفرنسي.

وغادر مصطفى محمد تركيا إلى فرنسا يوم الثلاثاء بعد اتفاق ناديه مع نانت على انتقاله للنادي الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى محمد أجرى أمس الأربعاء المرحلة الأولى من الفحص الطبي بمقر ناديه الجديد نانت.

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ووصل اللاعب إلى مقر ناديه صباح اليوم الخميس لاستكمال المرحلة الأخيرة من الفحص الطبي.

ومن المقرر أن يستكمل مصطفى محمد إجراءات التعاقد وانتقاله على سبيل الإعارة قبل إعلان ناديه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

ويستعد مصطفى محمد لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله اليوم الخميس تمهيدا للإعلان الرسمي.

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وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

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واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

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مصطفى محمد جالاتاسراي نانت
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