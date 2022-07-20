حوار في الجول – جوردو مدرب عمان للشباب.. عن الفخر بتدريب بيدري والرغبة في الفوز على مصر

سيكون منتخب مصر للشباب مُجبرًا على الاصطدام بالمدرسة الإسبانية، عندما يلتقي نظيره العُماني في أولى جولات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا مساء الخميس.

عُمان التي يقودها المدير الفني دافيد جوردو ستقدّم أقصى ما لديها للفوز على مصر رغم صعوبة المهمة بحسب المدرب الإسباني.

FilGoal.com بدوره أجرى حوارًا عبر Zoom مع جوردو ومساعده المصري خالد غنيم، والحديث أطاح بنا لما هو أبعد بكثير من كأس العرب.

جوردو (52 عامًا) عمل لسنوات طويلة في الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إسبانيا، وقرر في فبراير الماضي خوض مغامرة جديدة من أجل تطوير كرة القدم العُمانية.

-------------------------------------------------

حدّثنا عن مسيرتك التدريبية وكيف وصل بك الحال إلى الخليج العربي.

"كما الحال مع كل المدربين، بدأت العمل مع فرق الناشئين، مع اللاعبين الصغار وتدرجت تدريجيًا، واليوم أدرّب لاعبين أكبر، وحاليًا أنا مع منتخب شباب عُمان"

"آخر ما فعلته قبل القدوم إلى عُمان كان العمل مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا، وكذلك مع منتخب تحت 16 عامًا. عملت في المجمل 8 سنوات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

"قبل ذلك عملت في ريال مدريد ودرّبت فريق تحت 19 عامًا، وكذلك الفريق الأول لـ ليجانيس، وألكوركون، وديبورتيفو ألكالا".

(يمزح): "أعمل كمدرب كرة قدم منذ سنوات طويلة وهذا ليس جيدًا لأنه يعني أنني تقدمت في العمر".

"نحن نستمتع بعالم كرة القدم وحاليًا مع منتخب عُمان لدينا أمل كبير في تحسين هؤلاء اللاعبين الشباب الذين ندربهم لحسن حظنا".

كيف تستعدون لـ كأس العرب للشباب في عُمان؟ بأقصى جدية ورغبة في التنافس، أم مجرد إعداد لما هو مُقبل؟

" لا، نحن لا نفهم كرة القدم دون تنافس. سنتعامل مع البطولة بأقصى جدية لأننا سنكون محظوظين أيضًا بمواجهة فرق كبيرة. خصوصًا مباراتنا الأولى أمام مصر، أحد أقوى منتخبات العالم العربي وندرك أننا في حاجة إلى تقديم أعلى مستوى ممكن لأن مصر تمتلك لاعبين كبار ومنتخب كبير معتاد على التنافس والتواجد بين الأفضل وإلا فسنكون مخطئين".

"في كرة القدم لا وجود لتنافسية لو لم تلعب بأقصى ما لديك. يجب أن ننافس ونحاول تقديم أفضل مستوى ممكن ومحاولة الفوز بالمباراة، نعرف أن ذلك سيكون صعبًا للغاية، لكن هذه خطتنا الأساسية، أن نحاول الفوز بالمباراة والقيام بالأمور بشكل مميز".

في السابق عملت في تحليل الأداء الفني وتفهم جيدًا أهمية هذا الدور، كيف يمكن ممارسته في الفئات العمرية الصغرى؟ على سبيل المثال، هل حللتم أداء منتخب مصر منافسكم المقبل؟

"عملت كمساعد في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، لم أعمل كمحلل قط. لكني بالطبع حللت بعض المباريات والمنافسين وفريقنا لمساعدتهم على التحسن".

"الفيديو يساعدنا جدًا، خصوصًا اللاعبين لفهم المواقف داخل الملعب. نستخدم الفيديو ونحلل المنافسين إذا استطعنا. أحيانًا يكون من الصعب جدًا العثور على معلومات عن الفرق المنافسة. لكننا نحاول الإعداد للمباراة بأعلى شكل احترافي ونحاول تزويد اللاعب بالمعلومات اللازمة ليعرف ما سيواجه تحديدًا".

هل ذهبت إلى عُمان لفرض الأسلوب الكروي الإسباني أم تتأقلم مع ما هو متاح؟

"في الحقيقة أن فكرتنا هي محاولة مساعدة كرة القدم العمانية لتكون شبيهة بنظيرتها الإسبانية. أستعمل أساليب تدريبية مشابهة للتي استعملتها في منتخبات شباب إسبانيا. لكن يجب أن نتحلى بالذكاء وأن نتكيّف على صفات اللاعبين العمانيين".

"لا يمكننا التعنت، بل يجب التحلي بالانفتاح وهذا هو أسلوب عملنا. عمل المدرب هو إخراج أفضل ما في لاعبيه داخل إطار أسلوب اللعب. وهذا ما نحاول فعله، لدينا أسلوب كروي محدد، لكننا نتأقلم أيضًا على صفات لاعبينا ليظهروا بأفضل مستوى ممكن".

حاليًا الاتحاد المصري يقوم بإعادة هيكلة للمنظومة الكروية. في إسبانيا على سبيل المثال نرى مدربين يعملون مع منتخبات الناشئين طوال 7، 8، 9، 10 سنوات مثل لويس دي لا فوينتي، وألبيرت سيلاديس، وجولين جيريرو، وأنت بالطبع. هل لديك نصيحة للاتحاد المصري في هذا الصدد؟

"فيما يخص العمل مع لاعبين صغار، فأنا أؤمن بالمشروعات على المستويين المتوسط والطويل. لا يمكنك تغيير المدربين باستمرار، لأنك لن تستطيع وقتها ترسيخ طريقة لعب".

"اللاعبون يحتاجون إلى الاستمرارية، خصوصًا البالغين 15 أو 16 عامًا، هؤلاء هم لاعبي المنتخب الأول في المستقبل سواء في إسبانيا أو مصر أو أي بلد آخر بالعالم".

"ولهذا أؤمن بمشاريع المدى المتوسط والطويل لتجنب التغيير المستمر. اللاعب يحتاج إلى أفكار واضحة وباستمرارية المدربين نستطيع ترسيخ هذه الأفكار".

"لست مؤهلًا لإعطاء نصيحة لأحد، خصوصًا لاتحاد مهم مثل الاتحاد المصري، ولكن يمكنني اقتراح المشاريع متوسطة وطويلة الأمد لأنها مثمرة. التغيير المستمر لا يسمح بالتطور والتحسن".

عملت مع خورخي فيلدا في تدريب منتخب سيدات إسبانيا. أشعر بالفضول لمعرفة إذا كان العمل مع فرق الرجال مماثلًا لفرق السيدات أم أن هناك شيء يجب تغييره؟

"كنت محظوظًا بالعمل مع خورخي فيلدا وبيدرو لوبيز في منتخب ناشئات إسبانيا وبعد ذلك مع خورخي في المنتخب الأول لعدة أشهر".

"كرة قدم الرجال تتشابه مع السيدات في المفاهيم ولكن بالطبع معاملة النساء تختلف عن معاملة الرجال".

"السيدات أكثر انتباهًا وقت التدريب ويطلبن المزيد من المعلومات، يسألونك أكثر بكثير من الفتية ويرغبن في امتلاك فكرة واضحة ويسعين دائمًا لمعرفة السبب وراء كل شيء".

"عقلية الفتيات مختلفة، أكثر دقة ويرغبن في معلومات أكثر وضوحًا من الفتيان. عقليتهم مختلفة بالطبع، لكنهن متطلبات جدًا وقت العمل ومنتبهات للغاية ولديهن رغبة كبيرة في التحسن".

هل لديك نصيحة لمساعدك المصري خالد غنيم الذي سيواجه منتخب بلاده؟

"فقط أن يستمتع بالمباراة. يجب أن نستمتع بكل مباريات كرة القدم التي نخوضها. وخصوصًا في مباراة عاطفية ومشدودة مثل مواجهة بلدك".

"آمل أن أتمكن من مواجهة إسبانيا يومًا ما وأن أستمتع بالمباراة. لأن هذا سيجعلنا أشخاصًا أفضل. فقط أريده أن يستمتع وأن يقضي وقتًا جيدًا".

أنت درّبت العديد من اللاعبين المعروفين مثل بيدري، جيريمي بينو، بريان خيل، إلايش موريبا، أندير بارينتشيا، أليكس بالدي. هل لديك ذكريات خاصة مع هؤلاء الفتيان الذين تحوّلوا إلى نجوم؟

"أحتفظ دائمًا بذكريات معهم، كنت محظوظًا بالاستمتاع معهم في الكثير من التدريبات والمباريات بما في ذلك نهائيات كأس العالم واليورو".

"أشعر بالامتنان لهذه الذكريات، ولامتلاك هذه المشاعر أيضًا في قلبي. كنت محظوظًا للغاية، وهذا سأحتفظ به للأبد. من الرائع أنني درّبت فيران توريس، وكل من أسميتهم أنت وسيرخيو جوميز والعديد من اللاعبين الآخرين الذين قضيت معهم وقتًا رائعًا".

"هذا يجعلني سعيدًا للغاية، إنها ذكريات عظيمة ويومًا ما سأحكي لأحفادي أنني عملت مع لاعبين كبار، وكذلك مع زملاء عظماء مثل المدربين الذين عملت معهم في منتخبات إسبانيا وعمان وكذلك في الأندية السابقة التي عملت بها".

video:1

---

كأس العرب

تنطلق كأس العرب للشباب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت مجموعات نسخة 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين - جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر x عمان (21 يوليو – الساعة 8 م)

الصومال x مصر (27 يوليو – الساعة 8 م)

ويقود منتخب مصر للشباب محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق.

اقرأ أيضا:

صلاح ينافس ثنائي السنغال على الأفضل في إفريقيا

ثنائي الأهلي مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون

كيروش مرشح لأفضل مدرب في إفريقيا وموقف موسيماني