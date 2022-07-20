مؤتمر ليفاندوفسكي: أنا جائع لتسجيل الكثير من الأهداف.. ومستعد للمشاركة أمام ريال مدريد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة

شدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد على استعداده لمواجهة ريال مدريد في الفترة التحضيرية للفريق.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد وديا الأحد المقبل في الولايات المتحدة ضمن خطط الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر تقديمه لاعبا لـ برشلونة: "في كرة القدم من المهم أن تكون لديك الإرادة للفوز وأعتقد أنني في أفضل مكان للقيام بذلك، أنا جائع لتسجيل الأهداف".

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وأضاف "لدينا الكثير من العمل للقيام به لكن الفريق بالفعل يتمتع بجودة عالية".

وتابع "شاركت في التدريبات مع زملائي وأنا مستعد للعب في المباراة القادمة -ضد ريال مدريد-".

وأتم "آمل أن أتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف، هذا هو التحدي بالنسبة لي".

وسافر البولندي منذ أيام إلى ميامي الأمريكية للانخراط في المعسكر التحضيري للفريق للموسم الجديد.

فيما تحدث جوان لابورتا، رئيس النادي في مؤتمر تقديم اللاعب وقال: "شكرًا لك ومرحبًا بك في برشلونة".

وأردف "لقد بذل هذا الرجل جهودا غير عادية للمجيء إلى هنا".

وأكمل "لم يكن الأمر سهلاً ونحن فخورون للغاية بأنك أردت اللعب معنا، نحن بحاجة إليك، أنت نجم ولدينا توقعات كبيرة".

وأضاف "نريد أن نجعل الفريق أكثر تنافسية، وتقدمنا بشكل جيد، أود أن أشكر الإدارة الرياضية على عملهم، لقد جعلوا التوقيع ممكنا".

واختتم تصريحاته "لقد أعدنا برشلونة إلى المنصة العالمية".

وكان برشلونة أعلن تعاقده مع ليفاندوفسكي بـ 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات حتى 2026.

النجم البولندي هو رابع صفقات النادي الكتالوني بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

وسيعود الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج للتواجد مجددا معا بعد فترتهما في بوروسيا دورتموند حيث تزاملا في 44 مباراة بقميص النادي الألماني.

وبذلك سيلعب هدافا الدوري الألماني في آخر 7 مواسم مع برشلونة الآن.

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