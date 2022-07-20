مؤمن زكريا يحضر مباراة القمة في نهائي كأس مصر

يحضر مؤمن زكريا نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك.

وكان قد تم تعيين مؤمن زكريا مستشارا للشئون الرياضية لشركة تذكرتي مع نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت شركة تذكرتي عن حضور مؤمن زكريا للمباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء غدا الخميس في نهائي نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر.

وتتولى شركة تذكرتي مسئولية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب.

وكان مؤمن زكريا قد حضر نهائي كأس الرابطة بين فيوتشر وغزل المحلة في الشهر الجاري.

وحصد فيوتشر لقب كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وغادر مؤمن زكريا رفقة وكيله الشهر الماضي إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

مؤمن زكريا لاعب الأهلي، متوقف عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض.

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب.

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