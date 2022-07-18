في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 10:27

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

علم FilGoal.com بتوصل نانت الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع جالاتا سراي التركي بشأن ضم مهاجم الأخير مصطفى محمد.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن الاتفاق النهائي مسألة وقت، وأن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع حق الشراء مقابل 6 مليون يورو.

وحصل FilGoal.com على نسخة من عقد الإعارة مع أحقية الشراء، المبرم بين الزمالك وجالاتا سراي حين انتقل المهاجم من الأبيض إلى النادي التركي.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى لـ في الجول: سنشكو جالاتا سراي للتأخر في سداد قيمة صفقة مصطفى محمد مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سعر إبراهيم عادل 5 ملايين يورو مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة الاهتمام بضم كهربا في الجول يكشف - نانت يتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مصطفى محمد.. قيمة الانتقال وكواليس التفاوض

وتنص الفقرة الثالثة من البند الرابع بالعقد على التالي:

فيما يخص الانتقال الدائم للاعب من الزمالك إلى جالاتا سراي بعد تفعيل خيار الشراء، يجب على جالاتا سراي دفع 4 مليون دولار للزمالك في 1 يوليو 2022.

جالاتا سراي يجب أن يدفع 500 ألف دولار إذا أخر الدفع لأكثر من 10 أيام عمل اعتبارا من اليوم المذكور.

فيما تنص الفقرة الرابعة على ما يلي:

في حال إتمام أي انتقال ينال جالاتا سراي بمقتضاه أي تعويض سواء بصفة دائمة أو مؤقتة (بيع أو إعارة) من جالاتا سراي إلى أي ناد ثالث، يجب أن يدفع جالاتا سراي للزمالك 15% من "صافي العائد" الذي يجنيه جالاتا سراي من صفقة بيع اللاعب لناد ثالث.

لتجنب أي لبس أو شك، أي مبلغ دفعه جالاتا سراي إلى الزمالك بمقتضى هذا الاتفاق، يجب أن يتم خصمه من سعر الانتقال لاحتساب صافي العائد الذي ناله جالاتا سراي.

ماذا يعني ذلك؟

يحصل الزمالك بموجب العقد سالف الذكر على 15% من "صافي ربح البيع"، بعد خصم أي مبالغ تلقاها الزمالك من جالاتا سراي، من المبلغ الذي سيتلقاه جالاتا سراي من نانت.

بموجب ذلك العقد، دفع جالاتا سراي 2 مليون دولار مقابل الإعارة، ثم 4 مليون دولار مقابل البيع النهائي، ليصل المجموع إلى 6 مليون دولار.

وفقا لما علمه FilGoal.com فإن قيمة انتقال مصطفى من جالاتا سراي إلى نانت هي 6 مليون يورو، أي ما يساوي حاليا 6 مليون و74 ألف و123 دولار و84 سنت.

٦٬٠٧٤٬١٢٣٫٨٤

إذا تم تطبيق الحسابات السالف ذكرها على الوضع الحالي لفارق السعر بين اليورو والدولار، حيث تبلغ قيمة الدولار الواحد قرابة 0.99 يورو حاليا (0.987882) وفقا لمنصة Xe للعملة، فإن الزمالك سيحصل على نسبته (15%) من المبلغ المتبقي، وهو 74 ألف و123 دولار و84 سنت.

بكلمات أخرى، ربح الزمالك من بند الـ 15% هو 11 ألفا و118 دولار و58 سنت تقريبا.

مع العلم، بأن هذه الأرقام التقريبية ليست ما سيحدث، حيث ستحتسب نسبة الزمالك من سعر الانتقال حين يتم دفعه في العام المقبل، ووقتها سيتم إعادة احتساب الفارق بين اليورو والدولار طبقا للأسعار العالمية.

ينص العقد أيضا على كتابته باللغة الإنجليزية، وفي حال ترجمته إلى أي لغة أخرى، وإن أثارت هذه الترجمة أي خلاف، فإن المرجعية ستكون النسخة الإنجليزية.

اقرأ أيضا

مصطفى محمد يقترب من فرنسا

تحديد سعر إبراهيم عادل

حقيقة اهتمام بيراميدز بضم كهربا

التعليق الأول من رونالدو حول مستقبله

مصطفى محمد الزمالك نانت جالاتا سراي
نرشح لكم
في الجول يكشف - نانت يتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مصطفى محمد.. قيمة الانتقال وكواليس التفاوض الكشف عن سبب عدم مشاركة تريزيجيه في مباريات طرابزون الودية مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب خبر في الجول - موقف الزمالك مع إيداع جالاتاسراي قيمة صفقة مصطفى محمد النني: متحمسون للمرحلة التحضيرية في أمريكا.. وآمل تسجيل المزيد من الأهداف حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022 جريدة تركية: تولوز الفرنسي طلب ضم مصطفى محمد من جالاتا سراي
أخر الأخبار
محمود جابر: ممنوع دخول أي شخص لمعسكر منتخب الشباب.. ونحاول ضم ثنائي محترف في ألمانيا 8 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ديبالا يقترب من روما.. تفاصيل العرض الرسمي لأولوية مورينيو 13 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت 33 دقيقة | المحترفون
أمير مرتضى لـ في الجول: سنشكو جالاتا سراي للتأخر في سداد قيمة صفقة مصطفى محمد 10 ساعة | الكرة المصرية
يانكون: أصبحت جزء من أسرة الأهلي.. ومكانة الشناوي ستظل ثابتة 11 ساعة | الكرة المصرية
سيراميكا يفوز مجددا.. هدف شادي حسين العالمي يزيد أوجاع المقاولون 11 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سعر إبراهيم عادل 5 ملايين يورو 11 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - نانت يتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مصطفى محمد.. قيمة الانتقال وكواليس التفاوض 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف