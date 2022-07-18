في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت

علم FilGoal.com بتوصل نانت الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع جالاتا سراي التركي بشأن ضم مهاجم الأخير مصطفى محمد.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن الاتفاق النهائي مسألة وقت، وأن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع حق الشراء مقابل 6 مليون يورو.

وحصل FilGoal.com على نسخة من عقد الإعارة مع أحقية الشراء، المبرم بين الزمالك وجالاتا سراي حين انتقل المهاجم من الأبيض إلى النادي التركي.

وتنص الفقرة الثالثة من البند الرابع بالعقد على التالي:

فيما يخص الانتقال الدائم للاعب من الزمالك إلى جالاتا سراي بعد تفعيل خيار الشراء، يجب على جالاتا سراي دفع 4 مليون دولار للزمالك في 1 يوليو 2022.

جالاتا سراي يجب أن يدفع 500 ألف دولار إذا أخر الدفع لأكثر من 10 أيام عمل اعتبارا من اليوم المذكور.

فيما تنص الفقرة الرابعة على ما يلي:

في حال إتمام أي انتقال ينال جالاتا سراي بمقتضاه أي تعويض سواء بصفة دائمة أو مؤقتة (بيع أو إعارة) من جالاتا سراي إلى أي ناد ثالث، يجب أن يدفع جالاتا سراي للزمالك 15% من "صافي العائد" الذي يجنيه جالاتا سراي من صفقة بيع اللاعب لناد ثالث.

لتجنب أي لبس أو شك، أي مبلغ دفعه جالاتا سراي إلى الزمالك بمقتضى هذا الاتفاق، يجب أن يتم خصمه من سعر الانتقال لاحتساب صافي العائد الذي ناله جالاتا سراي.

ماذا يعني ذلك؟

يحصل الزمالك بموجب العقد سالف الذكر على 15% من "صافي ربح البيع"، بعد خصم أي مبالغ تلقاها الزمالك من جالاتا سراي، من المبلغ الذي سيتلقاه جالاتا سراي من نانت.

بموجب ذلك العقد، دفع جالاتا سراي 2 مليون دولار مقابل الإعارة، ثم 4 مليون دولار مقابل البيع النهائي، ليصل المجموع إلى 6 مليون دولار.

وفقا لما علمه FilGoal.com فإن قيمة انتقال مصطفى من جالاتا سراي إلى نانت هي 6 مليون يورو، أي ما يساوي حاليا 6 مليون و74 ألف و123 دولار و84 سنت.

٦٬٠٧٤٬١٢٣٫٨٤

إذا تم تطبيق الحسابات السالف ذكرها على الوضع الحالي لفارق السعر بين اليورو والدولار، حيث تبلغ قيمة الدولار الواحد قرابة 0.99 يورو حاليا (0.987882) وفقا لمنصة Xe للعملة، فإن الزمالك سيحصل على نسبته (15%) من المبلغ المتبقي، وهو 74 ألف و123 دولار و84 سنت.

بكلمات أخرى، ربح الزمالك من بند الـ 15% هو 11 ألفا و118 دولار و58 سنت تقريبا.

مع العلم، بأن هذه الأرقام التقريبية ليست ما سيحدث، حيث ستحتسب نسبة الزمالك من سعر الانتقال حين يتم دفعه في العام المقبل، ووقتها سيتم إعادة احتساب الفارق بين اليورو والدولار طبقا للأسعار العالمية.

ينص العقد أيضا على كتابته باللغة الإنجليزية، وفي حال ترجمته إلى أي لغة أخرى، وإن أثارت هذه الترجمة أي خلاف، فإن المرجعية ستكون النسخة الإنجليزية.

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