جالاتا سراي يضم بديل مصطفى محمد

أعلن جالاتا سراي ضم السويسري هاريس سيفيروفيتش كبديل لمصطفى محمد الذي ينضم لنانت الفرنسي خلال ساعات.

FilGoal.com علم أن جالاتا سراي التركي ونانت الفرنسي قد توصلا لاتفاق بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الأول إلى الثاني، وبالفعل سافر المهاجم المصري إلى فرنسا مساء الثلاثاء.

بعدها بساعات أتم جالاتا سراي صفقة ضم السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جالاتا سراي اتفق مع اللاعب على كل شيء، ووصل إلى تركيا وخضع للمرحلة الثانية من الكشف الطبي.

وكان طبيب الفريق التركي قد سافر إلى البرتغال من أجل التواجد مع اللاعب سيفيروفيتش خلال المرحلة الأولى من الكشف الطبي.

ولم يلعب البالغ من العمر 30 عاما مع بنفيكا الموسم الماضي سوى 15 مباراة فقط، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

مصطفى محمد انضم قبل أيام إلى تدريبات جالاتا سراي استعدادا للموسم المقبل، لكن ناديه وافق على انتقاله إلى نانت الفرنسي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن مصطفى محمد ودع زملائه في جالاتا سراي وتوجه مساء الثلاثاء إلى المطار من أجل السفر إلى فرنسا تمهيدا لانتقاله لنانت.

وقال مصطفى محمد للصحفيين عقب خروجه من النادي: "سأفتقد جماهير جالاتا سراي والفريق ووزملائي".

وأضاف "بالطبع أبكي لوداع جالاتاسراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأتم "سأحاول بذل قصارى جهدي من أجل التتويج بالبطولات، لقد عشت لحظات جيدة للغاية هنا. أتمنى أن أعود إلى جالاتا سراي مرة أخرى".

فيما قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي تمت".

وأوضح "اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو".

وأتم "توجد مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب لم تُحدد بعد".

ووفقا لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية سيخضع الدولي المصري للكشف الطبي مع نانت يوم الأربعاء.

في الجول يكشف - أندية تشارك الزمالك حق رعاية مصطفى محمد.. وهل يحق للأبيض أموال إضافية؟

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت

عقد المهاجم المصري مع جالاتا سراي يمتد حتى صيف عام 2025.

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

video:1