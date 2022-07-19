مران الزمالك - محاولات مكثفة لتجهيز ثلاثي الفريق للقمة

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولات مكثفة لتجهيز 3 لاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بنهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لخوض نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر أمام الأهلي والمقرر لها مساء الخميس.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثلاثي، عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام "بيسو" قبل خوض نهائي كأس مصر.

وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب البدنية بمقر النادي على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي.

في المقابل أدى الثنائي محمد عبدالشافي وسيف فاروق جعفر تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم تحت إشراف فيليب أندريه سوزا مدرب الأحمال، وغابا عن المشاركة في التقسيمة الفنية.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خاصة للاعبين خلال المران تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

وكان الزمالك قد تغلب على أسوان في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

أما الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي.

بينما النسخة الحالية من كأس مصر وصلت إلى ثمن النهائي والمقرر أن يختتم في شهر أغسطس.

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