تدعيمات البافاري مستمرة.. بايرن يضم دي ليخت

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم ماتيس دي ليخت من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وكشف بايرن ميونيخ عن تدعيم دفاع الفريق بضم المدافع الهولندي لمدة خمس سنوات.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "دي ليخت لا يبهر فقط في أفضل كرة القدم ولكن أيضا يتحمل المسؤولية في سن مبكرة".

أخبار متعلقة
نوير: دي ليخت سيتأقلم مع بايرن سريعا دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع بايرن سكاي: بايرن يحسم صفقة دي ليخت ماني: هذا هو هدفي البسيط مع بايرن

وأضاف "الفريق القوي لا يحتاج فقط إلى هجوم قوي وبضم دي ليخت نعزز دفاعنا على أعلى مستوى".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن ضم دي ليخت إلى بايرن ميونيخ بصفقة تكلفت 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرين كمكافآت.

وقال دي ليخت عبر موقع بايرن ميونيخ: "سعيد جدا بأنني أصبحت لاعبا لذلك النادي الكبير، وهو من أنجح الأندية في أوروبا والعالم".

وتابع "شعرت بتقدير صادق من المسؤولين والمدرب مما أقنعني للانضمام، سعيد لكوني جزءا من تاريخ بايرن ميونيخ".

وبدأ دي ليخت -22 عاما- مع أياكس أمستردام قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2019، وكان المدافع الهولندي أصغر قائد لفريق أياكس.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضا:

تمت.. تعرف على نادي مصطفى محمد الجديد

الأهلي يفكر في مباراة اعتزال لأسطورته

موقف النقاز في أزمة أهلي جدة

توتنام يضم صفقته السادسة

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى

بايرن ميونيخ دي ليخت
نرشح لكم
رومانو: يوفنتوس يتفق مع تورينو على ضم بديل دي ليخت لو باريزيان: سان جيرمان عرض نيمار على سيتي.. ورد النادي الإنجليزي خبر في الجول - ودع زملاءه باكيا.. مصطفى محمد يتوجه لـ فرنسا للتفوق على حارس أرسنال.. ستيفن يغادر مانشستر سيتي للدرجة الثانية بعد عام ونصف من إصابته المروعة.. برشلونة يعير لاعبه السنغالي "الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال جاء كصفقة قياسية ويخرج دون ضوضاء.. فابيو سيلفا يغادر ولفرهامبتون معارا أول آسيوي منذ 95 عامًا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد صوب ريال سوسيداد
أخر الأخبار
تدعيمات البافاري مستمرة.. بايرن يضم دي ليخت 13 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - محاولات مكثفة لتجهيز ثلاثي الفريق للقمة 15 دقيقة | الكرة المصرية
مستشار الأهلي لـ في الجول: المحكمة الرياضية رفضت إيقاف إجراءات الحجز على أرصدة السعيد 29 دقيقة | الكرة المصرية
ستيرلنج يحصل على القميص رقم 17 مع تشيلسي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طنطا يعلن تعيين لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا 50 دقيقة | الكرة المصرية
محامي السعيد لـ في الجول: قرار المحكمة الرياضية؟ شائعات.. وقدمنا شكوى ضد الأهلي لـ فيفا ساعة | الكرة المصرية
بعد إصابته بورم في الخصية.. هالر: سأعود أقوى ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يتفق مع تورينو على ضم بديل دي ليخت ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق