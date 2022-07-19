تدعيمات البافاري مستمرة.. بايرن يضم دي ليخت

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم ماتيس دي ليخت من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وكشف بايرن ميونيخ عن تدعيم دفاع الفريق بضم المدافع الهولندي لمدة خمس سنوات.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "دي ليخت لا يبهر فقط في أفضل كرة القدم ولكن أيضا يتحمل المسؤولية في سن مبكرة".

وأضاف "الفريق القوي لا يحتاج فقط إلى هجوم قوي وبضم دي ليخت نعزز دفاعنا على أعلى مستوى".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن ضم دي ليخت إلى بايرن ميونيخ بصفقة تكلفت 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرين كمكافآت.

وقال دي ليخت عبر موقع بايرن ميونيخ: "سعيد جدا بأنني أصبحت لاعبا لذلك النادي الكبير، وهو من أنجح الأندية في أوروبا والعالم".

وتابع "شعرت بتقدير صادق من المسؤولين والمدرب مما أقنعني للانضمام، سعيد لكوني جزءا من تاريخ بايرن ميونيخ".

وبدأ دي ليخت -22 عاما- مع أياكس أمستردام قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2019، وكان المدافع الهولندي أصغر قائد لفريق أياكس.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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