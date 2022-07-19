اتحاد الكرة: كاف لم يطلب معيار تحديد الأندية المشاركة في إفريقيا ولم يعترض على اختياراتنا

أكد اتحاد الكرة أنه أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 10 يوليو الجاري لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل.

وكشف اتحاد الكرة في خبر مرسل إلى الصحفيين: "الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلى للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف "الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الاندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد".

وواصل "تم ارسال الخطاب لـ كاف يوم 10 يوليو، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميعها قد خاضت كل مباريات الدور الأول".

وأتم اتحاد الكرة "لأنه لو تم تحديد الأندية وفقا لترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو، لكان ذلك ظلما للأهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الأندية المنافسة".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية، وذلك وفقا لنتائج الدور الأول من الدوري المصري الموسم الجاري.

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