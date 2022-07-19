اتحاد الكرة: تعاقد الزمالك مع سيف الجزيري صحيح

أوضح اتحاد كرة القدم موقف سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المنضم له من المقاولون العرب الموسم الماضي.

وقال اتحاد الكرة في خبر مرسل إلى الصحفيين: "اللاعب انتقل من المقاولون إلى الزمالك على سبيل الإعارة قبل قرار إيقاف الزمالك عن القيد".

وأضاف "وأثناء وجود الجزيري في الزمالك صدر قرار إيقاف النادي من القيد لأي لاعبين جدد".

وشرح "بمعنى لو أن لاعب كان متواجدا في قائمة الزمالك يجوز مد تعاقده ويجوز تحويل إعارته إلى انتقال نهائي ويجوز أيضا تحويل صفة اللاعب من هاوي إلى محترف".

وأتم تصريحاته "كما يحق للنادي استعادة لاعبيه المعارين وكل هذه الحالات لا تخالف قرار إيقاف القيد".

وانضم سيف الجزيري إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2017 إلى طنطا.

ولعب الجزيري للمقاولون العرب منذ يناير 2019 إلى يناير 2021 قبل أن ينتقل للزمالك على سبيل الإعارة.

وانضم الجزيري إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري.

اقرأ أيضا:

تمت.. تعرف على نادي مصطفى محمد الجديد

الأهلي يفكر في مباراة اعتزال لأسطورته

موقف النقاز في أزمة أهلي جدة

توتنام يضم صفقته السادسة

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى