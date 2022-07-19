يعرف مصر وأثار جدلا عربيا.. من هو مارتشينياك حكم نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

يعرف الحكم البولندي شيمون مارتشينياك مصر جيدا، وذلك قبل أن يتولى إدارة مباراة القمة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، للحكم البولندي شيمون مارتشينياك. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، مساء الخميس المقبل في استاد القاهرة.

ولكن من هو مارتشينياك حكم مباراة القمة؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

معرفة سابقة بمنتخب مصر

يعرف مارتشينياك مصر جيدا، إذ أدار 3 مباريات للفراعنة في بطولة كأس العرب 2021.

وحكم شيمون مباراة مصر والأردن في دور المجموعات والتي انتهت بقوز المنتخب 3-1 وأشهر حينها بطاقتين صفراء.

كما أدار مباراة مصر وتونس في نصف النهائي والتي ودع فيها الفراعنة المسابقة بعد الخسارة 1-0، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء.

فيما أدار لقاء مصر وقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وخسر المنتخب بركلات الترجيح (4-5)، وأشهر حينها بطاقة صفراء وحيدة.

صاحب لقطة مثيرة للجدل

بينما الحدث الأبرز، كانت قيادته لمبارة قطر والجزائر في نصف نهائي البطولة والتي شكلت جدلا واسعا بعدما احتسب 9 دقائق بدلا من الضائع وسجل خلالها محاربو الصحراء هدفين أشعلا فتيل المباراة.

وبشكل عام، أدار مارتشينياك 8 مباريات في البطولة التي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.

شاهد على ريمونتادا الملكي

ظهر مارتشينياك في يورو 2020 وأدار مباراة إنجلترا وإيطاليا في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل دون أهداف وأشهر 5 بطاقات صفراء.

وأدار مارتشينياك 8 مباريات إجمالا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزهم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بـ ريمونتادا للملكي.

وأشرف مارتشينياك على مباراتي بين ليفربول وإنتر، ويوفنتوس وفياريال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما أدار مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي المسابقة ذاتها والتي انتهت بفوز الريدز هدفين مقابل لا شيء.

كما سبق له إدارة 30 مباراة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى العديد من المباريات الدولية بين المنتخبات.

ويعد مارتشينياك حكمًا دوليًا منذ عام 2008، ويبلغ 41 عامًا.

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