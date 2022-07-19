طاقم تحكيم بولندي لإدارة قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم تعيين طاقم تحكيم بولندي بقيادة شيمون مارتشينياك لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، مساء الخميس المقبل في استاد القاهرة.

ويدير شيمون مارتشينياك المباراة ويعاونه الثنائي باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا.

والثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

مارتشينياك البالغ من العمر 41 عاما أدار الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزها مواجهة تشيلسي وريال مدريد في إياب ربع النهائي.

كذلك أدار مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب الماضية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة.

اقرأ أيضا:

محاولة لتجهيز ثلاثي الزمالك للقمة

الكشف عن حقيقة تغيير الأندية المشاركة في إفريقيا

اتحاد الكرة يوضح صح تعاقد الزمالك مع الجزيري

بايرن يضم نجم يوفنتوس