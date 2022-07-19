أثار جدلا عربيا وتواجد في السعودية كثيرا.. من هو مارتشينياك حكم نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

لقطة مثيرة للجدل جعلت العرب بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص يتعرف على الحكم البولندي شيمون مارتشينياك قبل إدارته لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، للحكم البولندي شيمون مارتشينياك.

(طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، مساء الخميس المقبل في استاد القاهرة.

ولكن من هو مارتشينياك حكم مباراة القمة؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

صاحب لقطة مثيرة للجدل

يعد مارتشينياك حكمًا دوليًا منذ عام 2008.

وأدار الحكم البولندي صاحب الـ41 عاما ثلاث مباريات في كأس العرب وحينها تعرفنا عليه.

المباراة الأولى جمعت بين قطر والبحرين في دور المجموعات وانتهت بفوز العنابي بهدف دون رد.

أما المباراة الثانية فكانت بين الجزائر ولبنان وفاز فيها محاربو الصحراء بهدفين دون رد.

فيما يظل الحدث الأبرز، كان قيادته لمبارة قطر والجزائر في نصف نهائي البطولة والتي شكلت جدلا واسعا بعدما احتسب 9 دقائق بدلا من الضائع واستمرت المباراة لـ19 دقيقة آنذاك وسجل خلالها محاربو الصحراء هدفين أشعلا فتيل المباراة التي فازوا بها في النهاية.

ولكن قبل كأس العرب فسبق لمارتشينياك إدارة العديد من المباريات في الدوري السعودي للهلال والاتحاد والأهلي والشباب والنصر.

كما أدار لقاء في الدوري القطري بين السد والدحيل.

شاهد على ريمونتادا الملكي

ظهر مارتشينياك في دوري الأمم الأوروبية خلال الموسم الجاري وأدار مباراة إنجلترا وإيطاليا في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل دون أهداف وأشهر 5 بطاقات صفراء.

وأدار مارتشينياك عدة مباريات خلال الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، أبرزهم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع النهائي والتي انتهت بريمونتادا للملكي بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وأشرف مارتشينياك على مباراتي بين ليفربول وإنتر، ويوفنتوس وفياريال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما أدار مباراة ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي المسابقة ذاتها والتي انتهت بفوز الريدز هدفين مقابل لا شيء.

كأس العالم

وسبق لمارتشينياك إدارة مباراتين في كأس العالم 2018 كانتا لألمانيا والسويد، والأرجنتين وأيسلندا في دور المجموعات.

لكن لم يستطع مارتشينياك إدارة أي مباراة في المراحل الإقصائية في ذلك الوقت.

السوبر الأوروبي

وسبق للحكم البولندي إدارة مباراة السوبر الأوروبي بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال وأتليتكو مدريد في سنة 2018 والتي فاز بها كتيبة المدرب دييجو سيميوني بأربعة أهداف لهدفين آنذاك.

اقرأ أيضًا

محاولة لتجهيز ثلاثي الزمالك للقمة

الكشف عن حقيقة تغيير الأندية المشاركة في إفريقيا

اتحاد الكرة يوضح صح تعاقد الزمالك مع الجزيري

بايرن يضم نجم يوفنتوس