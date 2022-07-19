محامي السعيد لـ في الجول: قرار المحكمة الرياضية؟ شائعات.. وقدمنا شكوى ضد الأهلي لـ فيفا

أوضح هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز حقيقة صدور قرارات بشأن قضيته ضد الأهلي.

وكان الأهلي قد حصل على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد.

وقال هاني زهران لـ FilGoal.com: "كل ما أثير شائعات، المحكمة الرياضية الدولية لم ترسل أي شيء أو تصدر أي قرار بخصوص قضية عبد الله السعيد".

وأضاف "آخر خطاب أُرسل من المحكمة الرياضية بتاريخ 5 يوليو الجاري، وكان بأنهم لن يردوا حتى تفصل المحكمة السويسرية الفيدرالية في الأمر".

وأكمل "لدينا استئناف منظور في المحكمة الفيدرالية السويسرية أول جلساته يوم 25 أغسطس، وبالتالي لم تُصدر أي قرار".

وأردف "في مصر نسير في إجراءات رفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ قدمناها قبل العيد ولم يتم تحديد موعد نظر الدعوى".

وشدد "لا يوجد أي مستند صادر بأي قرار في الوقت الحالي بخصوص القضية"

وأوضح "في الوقت الحالي، قدمنا شكوى ضد الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكل ما حدث من مخالفات منهم لأنه لم يحترم أحكام المحكمة الرياضية الدولية ويضع بندا غير قانوني وهو ما يخالف اللوائح".

وأتم "وهو ما نتوقع أن نعرف منه أي قررا جديد في الفترة المقبلة".

محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، كشف لـFilGoal.com بأن الأهلي حصل على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com اتجه إلى هاني زهران محامي عبد الله السعيد، والذي حكى لنا القصة كاملة من بدايتها.

(من هنا)

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