دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع بايرن
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 11:24
كتب : FilGoal
يخضع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه هذا الصيف.
ماتياس دي ليخت
النادي : يوفنتوس
وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي ويتبقى مروره من الكشف الطبي وتوقيع العقود.
ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.
بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.
عقب ذلك سيطير دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.
Der frühe Vogel fängt @mdeligt_04 @SPORT1 #DeLigt pic.twitter.com/Hpse5kw8xv— Katharina Hosser (@KathiHosser) July 19, 2022
وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.
ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية
واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.
وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.
ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.
وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.
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