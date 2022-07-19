الرياضية السعودية: النقاز ينتظر حسم قضيته ضد أهلي جدة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - أهلي جدة

ينتظر التونسي حمدي النقاز موعد حسم قضيته ضد أهلي جدة السعودي.

وبحسب جريدة "الرياضية" السعودية فأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما للقضية بعدم تقدم الظهير الأيسر التونسي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة فسخ تعاقده.

وأوضح التقرير "أن اللاعب التونسي يطالب بتعويض مالي يصل إلى نحو 4 ملايين ريال بسبب فسخ العقد من طرف واحد، وتأخير رواتبه لمدة 4 أشهر".

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وانضم النقاز في سبتمبر من العام الماضي لمدة موسم وشارك فقط في 8 مباريات منذ انتقاله قبل أن يفسخ عقده في النهاية.

الظهير التونسي عاد للزمالك الصيف الماضي لكنه بسبب إيقاف النادي من القيد انتقل بصورة مؤقتة إلى أهلي جدة السعودي.

وسبق أن صرح أنيس بن ميم وكيله في وقت سابق: "تم إنهاء الارتباط بين النقاز والأهلي، وسيعود لتفعيل عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن يبدأ في الأول من يوليو".

وعن حصوله على قيمة العقد البالغة 800 ألف إذا لم يستمر مع الزمالك أوضح بن ميم "إذا لم يكن الزمالك بحاجة للاعب ولن يعول عليه سنرى ما سيحدث، سواء كان فسخ العقد أو البيع أو إعارة اللاعب لفريق آخر، كلها أمور مطروحة للنقاش".

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