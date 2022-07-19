ألعاب قوى – تكرار لإنجاز طوكيو 2020.. برشم وبقالي يحصدان الذهبية في بطولة العالم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

معتز برشم - سفيان بقالي

حصد العرب ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لألعاب القوى والتي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء في مدينة أوريجون الأمريكية.

وأصبح القطري معتز برشم أول لاعب يتوج بذهبية بطولة العالم للوثب العالي ثلاث مرات عبر التاريخ.

بعدما حقق قفزة تجاوزت ارتفاع 2.37 مترا متفوقا على الكوري الحنوبي سانج هيوك وو الذي حصد الفضية بـ 2.35 مترا.

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وكرر برشم إنجازه بالفوز بالذهبية بعدما حقق ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مناصفة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

وفاز المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق 3000 متر موانع بعدما حقق زمنا قدره 8 دقائق و25 ثانية متفوقا على منافسيه.

وحافظ أيضا المغربي على الميدالية الذهبية بعدما فاز من قبل بذهبية السباق ذاته في أولمبياد طوكيو 2020.

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وسبق للبقالي أن حصد فضية 2017 في لندن والبرونزية في الدوحة 2019 في بطولة العالم.

وتعد تلك الذهبية الأولى للمغرب منذ تتويج جواد غريب في ماراثون 2005 في هلسنكي، والحادية عشرة في تاريخ أسود أطلس.

كما هي الذهبية الثالثة للعرب في سباق 3000 متر موانع بعد تتويج القطري سيف سعيد شاهين في باريس 2003 وهلسنكي 2005.

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