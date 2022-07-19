وكيله: الأهلي يفكر جديا في إقامة مباراة اعتزال تليق بـ وليد سليمان

أوضح حازم الحديدي وكيل وليد سليمان لاعب الأهلي بحث إقامة مباراة اعتزاله عقب نهاية الموسم الجاري.

وأعلن وليد سليمان لاعب الأهلي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري رسميا في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

وقال الحديدي عبر قناة المحور: "تواصل الأهلي مع وليد سليمان أكثر من مرة من أجل تنسيق الأمور في الفترة المقبلة".

وأضاف "وليد عُرض عليه أن يلعب بعد نهاية تعاقده مع الأهلي لكنه رفض".

وأكمل "اللاعب سيكمل نهاية الدوري حتى لو انتهى تعاقده في 30-7 على سبيل المثال".

وأوضح "الأهلي يفكر جديا في إقامة مباراة اعتزال تليق بـ وليد سليمان، لتكون رسالة للجميع بأن أبناء الأهلي تقام لهم مباريات اعتزال تليق بهم في الوقت المناسب".

وأتم "الأهلي سيكون طرفا في مباراة اعتزال وليد سليمان".

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الإفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لحصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

اقرأ أيضا:

مصر بطلة إفريقيا في اليد

الكشف عن مجموعة مصر في مونديال اليد

تعرف على جوائز إفريقيا لليد

مصر تحقق أرقامًا قياسية في أمم إفريقيا لليد

السيسي يهنئ منتخب مصر