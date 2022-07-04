محامي السعيد: تقدمنا بدعوى لرفع الحجز على أرصدته.. ونطالب بإيقاف الأهلي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 19:54

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي

كشف هاني زهران المحامي الخاص بـ عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن الإجراءات التي سيتخذها تجاه الحكم الصادر ضد اللاعب بالحجز على أرصدته.

وقال زهران في تصريحات مرسلة للصحفيين: "تقدمنا بدعوى لرفع الحجز على أرصدة عبد الله السعيد بالإضافة إلى دعوى بطلان أمر التنفيذ ودعوى بعدم دستورية القرار".

من جانبه أكد مصدر مقرب من عبد الله السعيد: "المحكمة الرياضية الدولية خاطبت النادي الأهلي منذ أيام للاستفسار عن حقيقة الحجز على أرصدة اللاعب بقرار صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنحت النادي أحقية الرد حتى اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو".

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وأكمل "بناء على رد الأهلي سنخاطب المحكمة الرياضة الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم لإيقاف الأهلي بسبب اللجوء للمحاكم المدنية أثناء نظر دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2011 قبل أن يرحل في صيف 2018 إلى أهلي جدة السعودي.

واشترط الأهلي المصري في التعاقد الحصول على 2 مليون دولار حال رحيل اللاعب من النادي السعودي إلى أي نادي مصري.

وانتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ التعاقد مع أهلي جدة السعودي.

وقال محمد عثمان مستشار الأهلي القانوني لـFilGoal.com: "حصلنا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد مليوني دولار لمخالفته التعاقد الذي تم بموجبه الموافقة على انتقاله لنادي أهلي جدة". (اقرأ التفاصيل)

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