أمم إفريقيا للسيدات - جنوب إفريقيا إلى النهائي في انتظار الفائر من المغرب ونيجيريا

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 22:07

كتب : دعاء نائل

سيدات جنوب إفريقيا - أمم إفريقيا للسيدات

بطريقة دراماتيكية، خطف منتخب إفريقيا بطافة العبور إلى نهائي أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وتأهلت سيدات "بافانا بافانا" إلى نهائي المسابقة للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز أمام زامبيا في الدقائق القاتلة عن طريق ليندا موتهالو.

وسجلت ليندا هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة مدافعة زامبيا لـ جيرمين سيبيونوينسي مهاجمة جنوب إفريقيا.

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وينتظر سيدات جنوب إفريقيا الفائر من نيجيريا والمغرب لملاقاته في نهائي البطولة في الـ23 من يوليو الجاري.

ووصل منتخب جنوب إفريقيا للسيدات إلى تلك المرحلة بعد الفوز أمام منتخب تونس بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي البطولة.

وضمنت سيدات جنوب إفريقيا الوصول إلى كأس العالم 2023 المقام في إستراليا ونيوزيلندا.

إلى أوقيانوسيا

تحددت الأربعة منتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد نهاية دور الربع النهائي من أمم إفريقيا.

وحجزت سيدات زامبيا أولى البطاقات للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

تبعتها سيدات المغرب -المستضيفة للبطولة- للمرة الأولى في تاريخها هي الآخرى بعد الفوز أمام بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل مباريات صعود المغرب وزامبيا

ولحقهما منتخب جنوب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز أمام تونس بهدف مقابل لا شيء.

وأخيرا، منتخب نيجيريا للمرة التاسعة في تاريخه -الأكثر مشاركة في القارة السمراء- بعد الفوز أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا في الـ20 من يوليو 2023 إلى الـ20 من أغسطس من العام ذاته.

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