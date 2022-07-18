ذا أثليتك: بعد حسم قيمة الانتقال.. أرسنال يتفق مع زينشينكو

كشف شبكة "ذا أثليتك" عن اتفاق أرسنال مع الظهير الأوكراني أوليسكندر زينشينكو على الشروط الشخصية.

واتفق أرسنال مع مانشستر سيتي في وقت سابق على قيمة انتقال زينشينكو والمقدرة بـ30 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات.

ومن المنتظر أن تكون مدة تعاقد زينشينكو مع أرسنال 4 سنوات.

وبحسب ديفيد أورنستين، فإنه إذا سارت الأمور بشكل جيد سيغادر زينتشينكو معسكر سيتي للخضوع للفحص طبي والتوقيع.

وحاول أرسنال التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قبل أن يختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ليتجه أرتيتا نحو زينشينكو.

أرسنال تعاقد الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

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