مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة الاهتمام بضم كهربا

نفى مصدر من نادي بيراميدز أخبار اهتمام النادي بالتعاقد مع لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "شائعات رغبة النادي في التعاقد مع كهربا غير صحيحة".

وأضاف "لم يحدث أي تواصل مع اللاعب بخصوص ذلك وهو ليس ضمن حسابات النادي".

كهربا انتقل لصفوف الأهلي في يناير 2020 ليشارك في 67 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وقررت لجنة الانضباط في وقت سابق إيقاف كهربا عن ممارسة كرة القدم لمدة ستة أشهر حتى دفع الغرامة الموقعة عليه.

وتمكن FilGoal.com في وقت سابق من الاطلاع على نص حكم لجنة الانضباط الذي ينص على إيقاف كهربا لحين سداد الغرامة، على أن تكون المدة القصوى للإيقاف 6 أشهر، مع إخطار الاتحادات الكروية المعنية بمنع اللاعب من خوض المباريات الرسمية في تلك الفترة.

وأيدت المحكمة الرياضية في وقتٍ سابق القرار الصادر في 13 أغسطس 2020

عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50٪ من تكاليف التحكيم و 50٪ من كهربا في كل إجراء.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو أفيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.

و علم FilGoal.com أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعبمحمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

وحاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

وأرسل النادي الأبيض استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد عدم تلقيه مبلغ العقوبة لمدة 45 يوما، قبل أن يصدر فيفا قراره بإيقاف كهربا.

كهربا (28 عاما) لعب في صفوف الزمالك بين 2015 و2019، تخللها فترة إعارة لاتحاد جدة لمدة موسمين.

وتعرض كهربا للعقوبة الكبيرة بسبب انضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة الزمالك في 2019.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.

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