خبر في الجول - الزمالك يرفض عرضين للتسوية من محامي كهربا.. ويتمسك بكامل حقوقه

السبت، 18 يونيو 2022 - 00:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسام حسن - كهربا

علم FilGoal.com أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

وحاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

أخبار متعلقة
مرتضى يعلن انتهاء أزمة القيد في الزمالك بدفع غرامة ماريتيمو مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة أحمد مرتضى: الوساطة مرفوضة في غرامة كهربا.. ولدينا 35 لاعبا تنتهي عقودهم في ألعاب الصالات مرتضى: لا تصالح مع كهربا.. ومصطفى فتحي من حقه الانتقال لـ الأهلي

وأرسل النادي الأبيض استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد عدم تلقيه مبلغ العقوبة لمدة 45 يوما.

وتم تحويل الأمر للجنة الانضباط، وسيتم إخطار اللاعب بضرورة السداد الفوري، وإلا سيتم توقيع عقوبة الإيقاف عليه.

ويصر الزمالك على التمسك بكامل حقوقه في هذه المسألة، إذ تبلغ قيمة الغرامة 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد على المبلغ اعتبارا من عام 2019 لصالح نادي الزمالك.

وتعرض كهربا لهذا الحكم إثر مغادرته للزمالك صوب الدوري البرتغالي رغم عقده مع الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

يذكر أن كهربا قضى النصف الثاني من الموسم الأوروبي معارا في صفوف هاتاي التركي.

اقرأ أيضا:

موقف ثلاثي الزمالك من اللحاق بمواجهة الأهلي

يويفا يعاقب ليوناردو يتجاهل الخليفي

عودة يرفع "لوحة الحكم الرابع"

تاريخ بوسترات كأس العالم من 1930 حتى 2022

الزمالك الأهلي محمود كهربا عقوبة كهربا الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك ينتظر عودة طارق حامد من الخارج.. والعقوبة تلوح في الأفق فاركو: سنفعل بند شراء محمد صبحي من الزمالك إثارة الـ +99.. العشري يعادل رقمه القياسي مع الجيش بتعادل مثير أمام سموحة بيان - الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب "الأخطاء التحكيمية الواضحة" مرتضى يعلن انتهاء أزمة القيد في الزمالك بدفع غرامة ماريتيمو ألميدا: لا نلعب بشكل دفاعي.. وجميع مباريات الدوري صعبة "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ فاركو ينهي صيام 410 دقيقة عن التهديف ويتعادل مع سيراميكا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك ينتظر عودة طارق حامد من الخارج.. والعقوبة تلوح في الأفق 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يرفض عرضين للتسوية من محامي كهربا.. ويتمسك بكامل حقوقه 45 دقيقة | الكرة المصرية
مساعد كيروش يكشف: هناك مفاوضات لعودته إلى مصر.. وهذا موعد قراره 52 دقيقة | منتخب مصر
فاركو: سنفعل بند شراء محمد صبحي من الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
إثارة الـ +99.. العشري يعادل رقمه القياسي مع الجيش بتعادل مثير أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
بيان - الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب "الأخطاء التحكيمية الواضحة" ساعة | الكرة المصرية
مرتضى يعلن انتهاء أزمة القيد في الزمالك بدفع غرامة ماريتيمو ساعة | الكرة المصرية
ألميدا: لا نلعب بشكل دفاعي.. وجميع مباريات الدوري صعبة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني