خبر في الجول - الزمالك يرفض عرضين للتسوية من محامي كهربا.. ويتمسك بكامل حقوقه

علم FilGoal.com أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

وحاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

وأرسل النادي الأبيض استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد عدم تلقيه مبلغ العقوبة لمدة 45 يوما.

وتم تحويل الأمر للجنة الانضباط، وسيتم إخطار اللاعب بضرورة السداد الفوري، وإلا سيتم توقيع عقوبة الإيقاف عليه.

ويصر الزمالك على التمسك بكامل حقوقه في هذه المسألة، إذ تبلغ قيمة الغرامة 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد على المبلغ اعتبارا من عام 2019 لصالح نادي الزمالك.

وتعرض كهربا لهذا الحكم إثر مغادرته للزمالك صوب الدوري البرتغالي رغم عقده مع الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

يذكر أن كهربا قضى النصف الثاني من الموسم الأوروبي معارا في صفوف هاتاي التركي.

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