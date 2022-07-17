فيتوريا يصل القاهرة يوم الثلاثاء.. وموعد تقديمه

الأحد، 17 يوليه 2022 - 15:44

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وصول البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة يوم الثلاثاء.

ويصل فيتوريا لبداية مهمته رسميا بعدما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعيين فيتوريا كمدير فني لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات مقبلة.

وكشف الاتحاد المصري عن تقديم المدرب البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يقام الأربعاء المقبل الموافق 20 من شهر يوليو الجاري بمقر الاتحاد.

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وعلم FilGoal.com أن فيتوريا فضل الاستعانة بنفس معاونيه خلال فترة عمله مع فريق النصر السعودي.

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

واتفق اتحاد الكرة مع فيتوريا على ضم مساعد مصري سيتم اختياره بعد عودة حازم إمام من البرتغال بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال.

كما دخل عادل مصطفى ضمن المرشحين للعمل كمساعد في الجهاز الفني لفيتوريا بدعم من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويأتي وائل رياض "شيتوس" ثالث أسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني مدعما بفترته مع المنتخب الأولمبي وهو ما يناسب طبيعة المرحلة بحكم أن فيتوريا مستمر حتى 2026.

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