خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك

أظهر الفحص الطبي الذي خضع له محمد هاني ظهير أيمن الأهلي تحسن كبير في حالته بعد تعرضه للإصابة.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن محمد هاني خضع لكشف طبي اليوم الأحد، وأظهر تحسن كبير في حالته وتزايدت احتمالات مشاركته في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية مكثفة في الأيام المقبلة لتجهيزه للمشاركة في مباراة الزمالك، وسط تفاؤل من الجهاز الفني بإمكانية مشاركته في اللقاء.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة فيوتشر في الدوري. والتي فاز بها الأهلي برباعية دون رد.

وكانت إصابة هاني عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدين دون رد أمس السبت، في الجولة الـ25 من الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021 يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة.

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