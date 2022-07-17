ليفاندوفسكي: هدفي البطولات مع برشلونة.. وهذا ما دار بيني وبين تشافي

تحدث روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد، القادم من بايرن ميونيخ، عن أسباب هذه الخطوة وما يتوقعه في المستقبل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كانت الأسابيع الماضية صعبة بالنسبة لي. حاولت البقاء هادئا والاستمتاع بالإجازة مع أسرتي، وذلك بمساعدة سني وخبرتي".

وأضاف "لو كنت أصغر عمرا لتوترت وشعرت بالاستياء، لكني الآن كنت قادرا على فهم ما يحدث وما يقال أو يكتب".

وأوضح "كل شيئ حدث بسرعة ولم يكن هناك الكثير من الوقت للتفكير. أنا سعيد بوصولنا إلى حل لهذه المسألة، وسعيد بقدرتي على العودة سريعا إلى الملعب، واللعب في صفوف برشلونة".

وتابع ليفاندوفسكي "هذه هي خطوتي المقبلة. بدأت بالفعل في تعلم الإسبانية، ولكن الآن يجب أن أبذل المزيد من الجهد".

وعن أسباب هذه الخطوة قال ليفاندوفسكي: "أردت اللعب في دوري آخر غير الألماني. اتخذت هذا القرار منذ فترة، وأعترف أنه كان الأصعب في حياتي. أردت الحياة في مكان آخر واكتشاف الجديد مع أسرتي".

وأوضح "ابنتي كلارا ستبدأ المدرسة في العام المقبل. إن لم يحدث هذا الآن ربما ما كان ليحدث أبدا".

وعن الفترة التي يمكنه الاستمرار خلالها في الملعب قال المهاجم البولندي: "أعلم أني سأصل إلى سن 34 عاما قريبا، ولكني أشعر بأني قوي بدنيا وذهنيا، ويرى برشلونة الأمر ذاته".

وعن حديثه مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في إيبيزا قال: "كان بالصدفة ولكننا انسجمنا سريعا".

وأضاف "قالي لي إنه سينتظرني وإننا سنعمل معا وسنحقق الكثير. لديه خطة واضحة بشأن طريقة إعادة برشلونة إلى القمة".

واختتم "برشلونة كان يمر بمشاكل في العام الماضي ولكن الفريق يملك قدرات كبيرة، وقام بعمل مميز في سوق الانتقالات. أعتقد أنه على الطريق الصحيح، وأنا هنا لتحقيق الألقاب مع برشلونة".

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز على الترتيب.

وسيعود الثنائي ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج للتواجد مجددا معا بعد فترتهما في بوروسيا دورتموند حيث تزاملا في 44 مباراة بقميص النادي الألماني.

وبذلك سيلعب هدافا الدوري الألماني في آخر 7 مواسم مع برشلونة الآن.

وأوضح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق تفاصيل تحول موقف ناديه من رفض انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة إلى الموافقة خلال الساعات الماضية.

وقال كان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة بشأن روبرت ليفاندوفسكي، لكن ذلك بناء على اتفاق شفهي يتبقى توقيع العقود".

وأوضح "قبل شهرين لم يكن لدينا عرض رسمي لروبرت ولم نفكر في البدائل. منذ ذلك الحين تغير الوضع بشكل جذري".

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي: "نحن لا نفكر في رحيل ليفاندوفسكي. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان نجاحنا قدر الإمكان".

وعن التعاقد مع لاعب بديل أوضح "نحن نراقب السوق باستمرار وإذا سنحت الفرصة سنفعل ذلك. بايرن ميونيخ ناد جذاب للغاية لكبار اللاعبين في أوروبا".

وشدد "لدينا هجوم رائع ومدربنا ناجلسمان لديه قائمة هجومية على أعلى مستوى. نعرف جيدا ما كان يمثل لنا ليفاندوفسكي، لكن لاعبين كبار غادروا بايرن في الماضي ولم ينهار النادي".

ويتجه ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

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