نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري.. رأسية بركات تقود الجونة لفوز قاتل على طلائع الجيش

الأحد، 17 يوليه 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

الجونة ضد طلائع الجيش

انتهت سلسلة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بعدم الخسارة مع فريقه في الدوري بعدما خسر أمام الجونة في الجولة الـ25 من الدوري المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب خالد بشارة.

وحقق الجونة فوزا قاتلا في الوقت بدل الضائع على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

ووصل الجونة إلى النقطة 26 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك ليفاندوفسكي: هدفي البطولات مع برشلونة.. وهذا ما دار بيني وبين تشافي

وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 37 في المركز السابع.

وتوقفت سلسلة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش كأطول عدد من المباريات لم يتعرض خلالها للخسارة في الدوري هذا الموسم عند المباراة الـ16 على التوالي. بواقع 8 انتصارات و8 تعادلات.

وتعد المباراة هي الثانية للجونة تحت قيادة مدربه الجديد طلعت يوسف، الذي تعادل في اللقاء السابق مع إنبي 2-2.

وهو أول فوز للجونة تحت قيادة طارق العشري.

وصف المباراة

تقدم الجونة في الدقيقة 10 بهدف سجله كريم طارق بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تلقى الجيش ضربة قوية بطرد لاعبه أحمد عبد الرحمن زولا بعد 10 ثواني من انطلاق الشوط.

وحصل الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد عرقلة رجب عمران من قبل دفاع الجونة.

وبعد مراجعة الفيديو عاد الحكم ليحتسب ركلة الجزاء لطلائع الجيش.

وتقدم عمرو السيسي لتسديد الكرة وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 71، بعدما وضع الكرة على يسار عماد السيد.

هدف قاتل

وعندما استعد الجميع لنهاية المباراة سجل عمرو بركات هدف فوز الجونة في الوقت بدل الضائع بضربة رأسية سكنت شباك محمد بسام.

وهو الهدف الأول لعمرو بركات في الدوري هذا الموسم، وقاد به فريقه لتحقيق أول انتصار مع طلعت يوسف.

طلائع الجيش الجونة طارق العشري الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات أولى بالهدف رقم 500.. البنك الأهلي يسقط سموحة ويضيق عليه الخناق في المراكز المتقدمة الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك أحمد صديق ينضم لجهاز البدري في وفاق سطيف انتهت في الدوري - الجونة (2)-(1) الجيش.. سموحة (0)-(1) البنك الأهلي التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات أولى 23 دقيقة | الكرة المصرية
بالهدف رقم 500.. البنك الأهلي يسقط سموحة ويضيق عليه الخناق في المراكز المتقدمة 45 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري.. رأسية بركات تقود الجونة لفوز قاتل على طلائع الجيش 49 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي: هدفي البطولات مع برشلونة.. وهذا ما دار بيني وبين تشافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد صديق ينضم لجهاز البدري في وفاق سطيف 2 ساعة | الكرة المصرية
إما الرافعات وإما دي يونج.. خطة برشلونة لتسجيل ليفاندوفسكي والجدد 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة