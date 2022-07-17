نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري.. رأسية بركات تقود الجونة لفوز قاتل على طلائع الجيش

انتهت سلسلة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بعدم الخسارة مع فريقه في الدوري بعدما خسر أمام الجونة في الجولة الـ25 من الدوري المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب خالد بشارة.

وحقق الجونة فوزا قاتلا في الوقت بدل الضائع على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

ووصل الجونة إلى النقطة 26 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 37 في المركز السابع.

وتوقفت سلسلة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش كأطول عدد من المباريات لم يتعرض خلالها للخسارة في الدوري هذا الموسم عند المباراة الـ16 على التوالي. بواقع 8 انتصارات و8 تعادلات.

وتعد المباراة هي الثانية للجونة تحت قيادة مدربه الجديد طلعت يوسف، الذي تعادل في اللقاء السابق مع إنبي 2-2.

وهو أول فوز للجونة تحت قيادة طارق العشري.

وصف المباراة

تقدم الجونة في الدقيقة 10 بهدف سجله كريم طارق بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تلقى الجيش ضربة قوية بطرد لاعبه أحمد عبد الرحمن زولا بعد 10 ثواني من انطلاق الشوط.

وحصل الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد عرقلة رجب عمران من قبل دفاع الجونة.

وبعد مراجعة الفيديو عاد الحكم ليحتسب ركلة الجزاء لطلائع الجيش.

وتقدم عمرو السيسي لتسديد الكرة وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 71، بعدما وضع الكرة على يسار عماد السيد.

هدف قاتل

وعندما استعد الجميع لنهاية المباراة سجل عمرو بركات هدف فوز الجونة في الوقت بدل الضائع بضربة رأسية سكنت شباك محمد بسام.

وهو الهدف الأول لعمرو بركات في الدوري هذا الموسم، وقاد به فريقه لتحقيق أول انتصار مع طلعت يوسف.