بالهدف رقم 500.. البنك الأهلي يسقط سموحة ويضيق عليه الخناق في المراكز المتقدمة

الأحد، 17 يوليه 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

سموحة - البنك الأهلي

تغلب البنك الأهلي على مضيفه سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري.

سجل كريم بامبو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد البنك إلى 37 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن سموحة الخامس الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة، ولعب كل منهما 25 مباراة.

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ويحتل فيوتشر المركز الرابع بـ 39 نقطة من 25 مباراة أيضا، بفارق الأهداف عن سموحة.

الهدف 500

سدد كريم بامبو المحاولة الأولى في الدقيقة الثانية ولكن فوق العارضة، فيما سجل البنك الأهلي هدفا تم إلغاؤه في الدقيقة 11 بداعي التسلل على ناصر منسي.

وحاول رجب نبيل برأسية قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت فوق العارضة، فيما سدد إيزاكو ياكوبو في الدقيقة 20 لترتد الكرة من الدفاع.

وفي الدقيقة 32 سدد ياكوبو مرة أخرى لتمر الكرة خارج الملعب، وأخيرا تحصل البنك على رجلة جزاء في الدقيقة 40 بفضل تدخل أحمد عبد الحكم على ناصر منسي.

سجل كريم بامبو من ركلة الجزاء الهدف الأول في الدقيقة 42، وهو الهدف رقم 500 في الدوري المصري لهذا الموسم.

تحركات أخيرة

مع بداية الشوط الثاني أجرى خالد جلال مدرب البنك الأهلي تبديله الأول بنزول محمد هلال بدلا من موسى دياوارا، فيما دفع عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة بلاعبه محمد شكري بدلا من أحمد رمضان بيكهام.

وفي الدقيقة 60 سدد مصطفى الخواجة وتصدى محمود الزنفلي، ليخرج الخواجة في الدقيقة 63 رفقة حسين فيصل، ويأتي الثنائي إليا سيلا ومحمد نادي.

وفي الدقيقة 73 حل أحمد عيد بدلا من أحمد جمال في صفوف سموحة، بينما أتى محمود قاعود بدلا من ناصر منسي في صفوف البنك.

وأخيرا في الدقيقة 80 دفع البنك بالثنائي محمد بسيوني وفادي فريد بدلا من كريم بامبو وإيزاكو ياكوبو.

خسارة ثانية وفوز وحيد

بذلك يتلقى سموحة خسارته الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام الإسماعيلي 1-0 في المباراة الماضية.

وكان فوز سموحة على الأهلي 3-2 هو فوزه الوحيد في الدوري في آخر 6 مباريات.

فيما حقق البنك الأهلي فوزه الثاني على التوالي، بعد انتصاره على غزل المحلة 2-1 في المباراة الماضية.

الفوز رفع رصيد البنك إلى 37 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن سموحة الخامس الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة، ولعب كل منهما 25 مباراة.

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