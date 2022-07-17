بعد أيام من إقالته.. الاتحاد الإيراني يقرر استمرار سكوتيتش

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم استمرار المدرب دراجان سكوتيتش مدربا للمنتخب بعد 6 أيام من إقالته.

وأقيل دارجان سكوتشيتش من تدريب المنتخب الإيراني بحسب تصريحات إحسان أوزولي المتحدث الرسمي للاتحاد يوم الإثنين الماضي.

وقال أوزولي في تصريحات اليوم عبر وكالة تسنيم الإيرانية للأخبار: "نتيجة اجتماع الاتحاد كانت هي أن سكوتيتش هو مدرب منتخب إيران وسيظل كذلك، ولديه عقد حتى كأس آسيا 2023".

وتابع "نطلب من لاعبي المنتخب والإعلام واللاعبين السابقين والجميع أن يتحدوا من أجل هدفنا المشترك المتمثل في رفع اسم إيران".

ويقود سكوتشيتش منتخب إيران منذ فبراير 2020 وساهم في التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والسادسة على التوالي.

ووفقا لتقرير " ifpnews" الإيراني فأن علي دائي أسطورة إيران كان من ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب المُلقب حال رحيل سكوتشيتش.

ودخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحسب موقع "جول بيزان" الإيراني في محادثات مباشرة مع كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب الإيراني للمرة الثانية. (طالع التفاصيل)

منذ رحيل كيروش عن تدريب إيران قاد البلجكي مارك فليموتس قيادة المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" لكنه رحل سريعا بسبب النتائج السلبية.

ودرب كيروش إيران بين عامي 2011 – 2019 وقادهم خلال 97 مباراة حقق الفوز في 60 لقاء وتعادل في 24 وخسر 13 بجميع المسابقات وقادهم في كأس العالم 2014 و2018.

ورحل كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران، بعد دقائق من الخسارة 3-0 أمام اليابان في قبل نهائي كأس آسيا 2019 لينهي مسيرة استمرت 8 سنوات.

المنتخب الإيراني حجز مقعدا في كأس العالم 2022 بقطر وسيلعب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا وأمريكا وويلز.

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